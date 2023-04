Liga 4, în Sâmbăta Mare: CIL Blaj a câștigat derby-ul cu Viitorul Sântimbru! CS Zlatna, despărțire de antrenor și victorie!

În Vinerea Mare, a continuat coșmarul pentru Metalurgistul Cugir în meciurile cu Corvinul Hunedoara, înfrângere 1-4 (1-2) pe propriu teren cu liderul Seriei 9. „Corbii albaștri” au repurtat a 5-a victorie la rând împotriva formației din Alba, după un meci în care Dohotariu a fost demon (autogol la deschiderea scorului) și înger (a egalat în primul mitan).

Cugirenii s-au bucurat de o asistență numeroasă, dar nu au reușit să dea lovitura împotriva marii favorite la promovare, ce a câștigat al 5-lea meci consecutiv sub Drăgana. În privința locului secund, lucrurile se complică pentru reprezentantele Albei, câtă vreme Unirea Ungheni a învins pe CSM Unirea Alba Iulia și s-a distanțat în ierarhie

„Este o echipă mai bună ca noi, dar la fotbal trebuie să mai ai și noroc. Pentru noi, meciurile cu Corvinul, ținând cont ce echipă au, sunt un bonus, indiferent ce se întâmplă. Am început de la 0-1, autogol, am egalat, am jucat foarte bine, dar iar au fost greșeli și am primit ultimele două goluri. Vlădia a spus că a fost lovit cu cotul la golul doi și îl cred. Suntem dezamăgiți că nu am reușit ca în Vinerea Mare să le oferim o victorie suporterilor. Vream să batem în următoarele două jocuri, cu Unirea Ungheni și Unirea Alba Iulia, am mare încredere că vom reuși„, a spus Lucian Itu.

*0-1, MIN. 4: DOHOTARIU, autogol, a deviat cu capul, din 6 metri, o reluare nefericită, spre propria poartă, după un corner executat de Neacșa

*1-1, MIN. 40: DOHOTARIU s-a reabilitat, reluare cu capul din 7 metri, la lovitura liberă executată de P. Păcurar de pe stânga

*1-2, MIN. 43: M. COMAN i-a driblat pe Vlădia și Dohotariu, la marginea careului și, scăpat singur, finalizează cu un șut care a fost deviat de Csapo în bara laterală și apoi în plasă. Cugirenii au solicitat fault la Vlădia.

*1-3, MIN. 83; N. PÎRVULESCU, șut plasat de la marginea careului mare, dijn pasa lui M. Coman.

*1-4, MIN. 90+3: ELTON a marcat cu capul după o centrare din lateral dreapta

După pauză, puține situații, N. Pîrvulescu șut la colțul scurt (67) respins de Csapo. Vlădia a respins de pe linia porții șutul trimis de M. Lupu în diagonală.

Ocazie imensă de egalare, Cocan (13) la pasa lui Șaucă, Lefter respingând mingea în transversală, mingea țopăind de trei ori pe transversală.

La gazde absentează Selagea și Vitinha, iar la vizitatori nu sunt titulari Hergheligiu și zlătneanul Bradu. Circa 700 de spectatori la meci, Metalurgistul are o galerie amplasată în tribuna întâi, suporteri înarmați cu steaguri, iar fanii vizitatorilor, în jur de 50, stau în afara arenei (nefiind de acord să fie controlați de jandarmi).

Gruparea de lângă furnale, deja calificată matematic la barajul de promovare, are un parcurs remarcabil, 9 meciuri consecutive adjudecate, o singură remiză în cele 20 de dispute din actuala stagiune și 9 victorii din tot atâtea întâlniri cu reprezentantele Albei. În sezonul regular “corbii albaștri”, care contează pe M. Lupu (11 reușite stagionale), fostul atacant al gazdelor, s-au impus în ambele confruntări, 1-0 la Cugir și 4-0 acasă (cel mai drastic eșec al “roș-albaștrilor” în acest campionat).

6 martie 2019, 3-1 pe teren propriu, reprezintă data ultimului succes cugirean împotriva Hunedoarei. Au trecut mai bine de 4 ani, răstimp în care s-au disputat 9 confruntări în care Metalurgistul nu a izbutit decât două remize (3-3 în 2020, la Hunedoara și 0-0, la Simeria, în play-off, anul trecut). S-au înregistrat 4 eșecuri la rând și tot atâtea înfrângeri consecutive în fața fanilor.

Echipe:

Metalurgistul: Csapo – Dohotariu, S. Itu (78, Androne, debut în Liga 3). Vlădia, Haj (63, TÎrla) – Tăban (63, Cîrloanță), Boldea, P. Păcurar (68, Udrea), Cocan – M. Domșa, Șaucă/ cpt (90, Bura); rezerve Perjeriu, L. Itu, Căt. Pop, M. Neagu. Antrenor Lucian Itu

Corvinul: Lefter – F. Iacob, (60, D. Pop) Garutti, Elton, Mar (68, A. Vlad) – Neacșa, Chindriş/ cpt., Curtean (68, Bradu), N. Pîrvulescu – M. Coman (84, Hergheligiu), Mitran (60, M. Lupu); rezerve Blaga, Pocioian, Mercioiu, Lupușor. Antrenor Florin Maxim.

Arbitri: M. Dicu (Bucov), N. Mociorniță (Băicoi), M. Rusu (Bertea) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), M. Lăzărescu (Tg. Jiu)

Avertismente: Boldea (17), Cocan (41)/ Mar (69)