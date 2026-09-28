Video | PSD respinge în bloc Cabinetul Siegfried Mureșan: Decizie unanimă după doar 20 de minute de ședință

PSD respinge în bloc Cabinetul Siegfried Mureșan: Decizie unanimă după doar 20 de minute de ședință

Consiliul Politic Național al PSD a decis luni, 28 septembrie 2026, în unanimitate, să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe online care a durat aproximativ 20 de minute.

Social-democrații s-au reunit luni, de la ora 10:30, pentru a stabili poziția partidului față de noul Cabinet. La finalul discuțiilor, votul unanim a tranșat decizia: PSD nu va susține Guvernul Siegfried Mureșan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a dezvăluit că ar fi primit programul de guvernare înainte cu cinci minute de a începe ședința Consiliului Politic Național al formațiunii pe care o conduce.

„Râmăne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presisuni mediatice sau la şantaj politic”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a început fraza cu „PSD nu va vota Guvernul Bolojan”, el corectându-se ulterior. Sorin Grindeanu a mai spus că social-democraţii vor fi în sală la votul din Parlament, notează News.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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