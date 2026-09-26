Nicolae Stanciu, titular cu Bosnia! Gheorghe Hagi a făcut anunțul
Nicolae Stanciu, titular cu Bosnia! Gheorghe Hagi a făcut anunțul
România a debutat cu o înfrângere în Liga Națiunilor, scor 1-2, în deplasare cu Suedia. La finalul partidei, selecționerul Gică Hagi a analizat prestația „tricolorilor” și a vorbit despre următorul meci, cel cu Bosnia, programat pe Arena Națională.
Printre altele, Gică Hagi a anunțat că Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul lui Dalian Yingbo intrat pe teren în minutul 81 la Suedia – România, va fi titular împotriva Bosniei.
”(n.r. Stanciu) Va fi folosit la meciul următor, de la început. Încercăm să le dăm minute. Încerc să îi cunosc pe toți, să fac evaluări.
După, din stagiul următor, tragem concluzii. Am luat mai mulți jucători, vreau să-i cunosc, să lucrăm împreună. Să ne cunoaștem cu bune, cu rele. Să facem să vină victoria la următorul meci”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.
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