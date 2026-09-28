România vrea să devină „pilon de reziliență” la Marea Neagră: Ce obiective a anunțat Oana Țoiu după reuniunile ONU

România își propune să își consolideze influența diplomatică, rolul strategic la Marea Neagră și relațiile economice cu partenerii internaționali. Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a prezentat bilanțul participării delegației române la săptămâna la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, marcată de peste 20 de întâlniri bilaterale și discuții privind securitatea regională, Ucraina, Orientul Mijlociu și cooperarea economică.

În cadrul reuniunilor desfășurate la New York, România a urmărit să își consolideze profilul de actor multilateral, cu angajamente pentru respectarea dreptului internațional, dezvoltare sustenabilă și susținerea eforturilor de pace.

„Obiectivele României au fost poziționarea României în formatul multilateral, ca un stat care susține dreptul internațional, procesele de dezvoltare sustenabilă și eforturile comune pentru pace”, a declarat Oana Țoiu.

Peste 20 de întâlniri bilaterale și obiective economice

Pe agenda delegației române s-au aflat peste 20 de întrevederi bilaterale, menite să consolideze relațiile diplomatice, economice și de securitate ale țării.

Unul dintre obiective a vizat întărirea prezenței României în Organizația Internațională a Francofoniei și extinderea cooperării cu statele francofone, în special cele africane. În acest context, Țoiu a evidențiat și potențialul relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Africa.

La nivel regional, România urmărește să devină un „pilon de reziliență”, prin dezvoltarea rolului său de hub logistic și consolidarea conectivității cu statele din estul Europei și Balcanii de Vest.

Demersurile sunt susținute și de președințiile exercitate în acest an de România în cadrul Inițiativei Central-Europene și al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. În aceste formate au fost abordate teme precum intervenția civilă în situații de urgență, securitatea cibernetică și combaterea ingerințelor și manipulării informaționale străine.

Marea Neagră, în centrul agendei diplomatice

Securitatea la Marea Neagră și protejarea rutelor comerciale s-au numărat printre principalele priorități ale României la ONU.

Oana Țoiu a coprezidat, alături de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, și de înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe, un panel dedicat opririi atacurilor în regiunea Mării Negre. La discuții au participat peste 20 de state.

România a susținut instituirea unei opriri temporare a atacurilor, cu scopul protejării transporturilor de cereale și a infrastructurii logistice.

Ministrul a subliniat importanța strategică a Portului Constanța, prin care sunt tranzitate cereale românești, ucrainene și din alte state către Caucazul de Sud, Asia și Africa.

Țoiu a precizat că un eventual mecanism de suspendare a atacurilor nu trebuie să substituie negocierile pentru o pace durabilă, ci să contribuie la securizarea comerțului cu cereale și a fluxurilor logistice și energetice.

În paralel, România a discutat cu Kazahstanul, principalul partener economic român din Asia Centrală, despre protejarea rutelor de aprovizionare cu petrol. Cele două state susțin și un moratoriu privind atacurile la Marea Neagră.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și soluția celor două state

Delegația română s-a alăturat demersurilor internaționale pentru consolidarea rezilienței Ucrainei. Peste 50 de state au susținut o declarație comună privind continuarea sprijinului pentru Kiev și eforturile de oprire a războiului.

În ceea ce privește conflictul israeliano-palestinian, România a reafirmat susținerea soluției celor două state, solicitând dezarmarea Hamas și facilitarea accesului ajutorului umanitar în Fâșia Gaza.

De asemenea, Bucureștiul a susținut accesul jurnaliștilor și al experților independenți în teritoriu.

Oana Țoiu a atras atenția asupra situației copiilor și familiilor din Gaza și a precizat că România continuă să sprijine tratamentul copiilor bolnavi de cancer și evacuarea acestora pentru îngrijiri medicale.

Inteligența artificială și cooperarea cu Statele Unite

Inteligența artificială a reprezentat un alt subiect important al discuțiilor de la New York. România participă la două inițiative internaționale privind dezvoltarea și utilizarea AI: „AI Opportunity Statement”, lansată de Statele Unite, și o inițiativă privind principiile de reglementare, susținută de Norvegia și Finlanda.

Totodată, România urmărește extinderea cooperării cu Singapore în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv pentru integrarea acesteia în administrația și serviciile publice.

În relația cu Washingtonul, oficialii români au avut întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane, ai Congresului și ai mediului de afaceri.

Un alt moment al vizitei a fost inaugurarea, la New York, a unui punct de trecere care poartă numele Reginei Maria, în contextul marcării a 100 de ani de la vizita istorică a acesteia în oraș.

Parteneriat strategic cu Armenia, pregătit până la finalul anului

România și Armenia pregătesc ridicarea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic, după mai multe luni de consultări diplomatice.

Președintele Nicușor Dan și premierul armean Nikol Pașinian au anunțat intenția de a finaliza acest demers până la sfârșitul anului. Premierul Armeniei este așteptat într-o vizită oficială în România.

În paralel, discuțiile cu Singapore au vizat consolidarea parteneriatelor dintre porturile celor două țări și extinderea schimburilor comerciale.

Companiile românești, vizate de oportunități în proiectele ONU

Un obiectiv economic important al delegației a fost creșterea participării firmelor, experților și organizațiilor românești la proiectele derulate de agențiile Națiunilor Unite.

În contextul președinției României la Consiliul pentru coordonarea agențiilor ONU, au avut loc discuții cu reprezentanții UNDP, UNOPS și UNFPA.

Țoiu a anunțat pregătirea unui mecanism de informare și îndrumare pentru furnizorii și experții români, astfel încât aceștia să poată accesa mai ușor proiectele internaționale.

„Pentru prima dată, după mulți ani de zile, vom avea un format de pregătire și îndrumare a acestor furnizori din România și a experților pentru a putea să facă parte mai consolidat din ecosistemul de intervenție al agențiilor ONU”, a afirmat ministrul interimar.

Reprezentanții agențiilor ONU urmează să vină în România pentru sesiuni de informare și pregătire. Proiectele de dezvoltare gestionate de aceste instituții au bugete de sute de milioane, iar autoritățile române urmăresc o participare mai consistentă a companiilor autohtone la procedurile de achiziție.

România cere libertate de navigație în Strâmtoarea Ormuz

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația din Strâmtoarea Ormuz, unde România susține restabilirea libertății de navigație pentru protejarea transporturilor de energie și îngrășăminte.

Oana Țoiu a subliniat necesitatea asigurării accesului la fertilizanți în intervalele esențiale pentru producătorii agricoli.

Totodată, România se opune introducerii unor taxe speciale pentru tranzitul maritim prin strâmtoare, avertizând că un asemenea precedent ar putea influența regulile comerțului internațional.

sursa: Mediafax

sursa foto: Oana Țoiu / Facebook

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