Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, Dacic Blandiana – scorul rundei
Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul orgoliilor de la Beldiu
Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, iar Dacic Blandiana a realizat scorul rundei
Seria 1: Sportul Câmpeni – VCG Vințu de Jos 2-0, AFC Micești – Inter Ciugud 6-2, Limbenii Limba – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 2-1, Dacic Blandiana – Cuprirom Abrud 6-0, Hidro Mecanica Șugag a stat.
Etapa 2: *sâmbătă, 19 septembrie, ora 17.00: Cuprirom Abrud – VCG Vințu de Jos, Hidro Mecanica Șugag – AFC Micești; *duminică, 20 septembrie, ora 12.00: Inter Ciugud – Sportul Câmpeni; ora 17.00: Dacic Blandiana – Limbenii Limba, ȘF Valea Frumoasei 2 – stă.
Seria 2: Voința Beldiu – Rapid CFR Teiuș 2-3, Târnavele Tiur – Voința Stremț 2-2, Nicolae Linca Cergău – ACS Oiejdea 3-1, Recolta Crăciunel – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 3-0, Fortuna Lunca Mureșului – a stat.
Etapa 2: *sâmbătă, 19 septembrie, ora 17.00: Voința Stremț – Nicolae Linca Cergău, Fortuna Lunca Mureșului – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Rapid CFR Teiuș – Recolta Crăciunel; *duminică, 20 septembrie, ora 11.30: ACS Oiejdea – Voința Beldiu, Târnavele Tiur – stă.
Foto: Voința Beldiu
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