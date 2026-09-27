Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul care a refuzat AEK Larnaca și ocazia de a înlocui un cunoscut antrenor italian: ,,Am promis că orice ofertă aș primi, tentantă sau nu, rămân aici”
Aiudeanul Bogdan Andone, antrenorul care a refuzat AEK Larnaca și ocazia de a înlocui un cunoscut antrenor italian: ,,Am promis că orice ofertă aș primi, tentantă sau nu, rămân aici”
AEK Larnaca a renunțat luna trecută la serviciile lui Mauro Camoranesi, după doar câteva săptămâni petrecute de tehnicianul italian pe banca echipei. Fostul internațional a cucerit Cupa Mondială în 2006, alături de naționala Italiei.
Unul dintre primele numele vehiculate pentru a-l înlocui pe Camoranesi e Bogdan Andone.
Sursele ProSport susțin că Bogdan Andone, antrenor în Superliga la FC Argeș, a spus „pas” după ce refuzase cu câteva luni în urmă și pe FCSB, chiar înainte de venirea lui Marius Baciu. Ciprioții s-au orientat apoi către un tehnician spaniol, Ruben Selles.
Antrenorul român de 51 de ani are o imagine foarte bună în Insula Afroditei, el conducând acolo un sezon, în 2023, pe Apollon Limassol. În cariera de jucător a evoluat 2003-2009 în Cipru, pentru Apollon Limassol, Alki Larnaca și Ermis Aradippou.
Bogdan Andone a refuzat propunerea recentă de la AEK Larnaca, formația unde joacă în acest sezon și atacantul român Atanas Trică, după ce i-a promis lui Dani Coman, conducătorul de la FC Argeș, că nu va pleca la o altă echipă în timpul acestui sezon.
„Mi-am dat cuvântul președintelui Dani Coman. Am avut o discuție la începutul sezonului. I-am promis că orice ofertă aș primi, tentantă sau nu, rămân aici, la FC Argeș, până la finalul sezonului în curs.
Se știe foarte bine, a fost o discuție în vară și cu FCSB și cu o ofertă foarte bună din Cipru, cu o echipă de cupe europene. Nu contează numele. Am avut o discuție cu Dani Coman.
Da, da, promisiunea rămâne. Și după discuția cu FCSB l-am sunat pe Dani Coman, chiar în ziua respectivă, ne-am întâlnit, am stat la o cafea, m-a convins.
Indiferent de cât de dificil va fi sezonul și, cu siguranță, nu va fi ușor, eu nu voi renunța. Oricât de greu îmi va fi. Chiar dacă vom fi în zona a doua clasamentului și vom lupta pentru supraviețuire, am promis, voi rămâne alături de el”, a declarat Bogdan Andone pentru ProSport.
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