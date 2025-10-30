Liga 3, ultima etapă a turului: liderul CSM Unirea Alba Iulia deplasare dificilă | La Sebeș, CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, dueluri cu echipe din Arad

Liga 3, ultima etapă a turului în Seria 7: liderul CSM Unirea Alba Iulia deplasare dificilă | La Sebeș, CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, dueluri cu echipe din Arad

Ultima etapă a turului Seriei 7 din eșalonul terț propune un derby „de Alba”, la Sebeș, și două dueluri cu echipe din Arad pentru Metalurgistul Cugir și CIL Blaj (cele trei jocuri sunt vineri) și o deplasare dificilă pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă).

*CS Universitar Alba Iulia (locul 9, 10 puncte) – Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct), vineri, ora 15.00, pe „Pielarul”.

Ultimul duel între conjudețene din turul stagiunii curente. Universitarii au luat o gură de oxigen după succesul de la Hațeg, ce a pus punct unei serii negative (un punct în 7 întâlniri). Nou-promovata are de săptămâna trecută un nou antrenor, pe Radu Andone, care l-a substituit pe Ionuț Neag. „Lanterna roșie” a pierdut 9 jocuri consecutive și a strâns un singur punct (în runda inaugurală). Pentru CSU este primul dintre cele jocuri consecutive interne, iar pentru Hidro Mecanica este prima din cele două deplasări (urmează confruntarea cu Poli Timișoara).

*CIL Blaj (locul 8, 10 puncte) – Viitorul Arad (locul 4, 19 puncte), vineri, ora 15.00, pe „Veza”.

Echipa din „Mica Romă” a bifat 3 partide imbatabile (7 puncte) și întâlnește o formație în formă (3 din ultimele 4 întâlniri adjudecate, ultima, 2-1 cu Metalurgistul Cugir), clasată pe poziție de play-off, anunțându-se un duel interesant.

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 19 puncte) – Progresul Pecica (locul 7, 17 puncte), vineri, ora 15.00, pe „Arena CSO”.

„Roș-albaștrii” se întorc acasă după două eșecuri externe și înfruntă o aspirantă la calificarea în play-off, aflată la două puncte în spate (arădenii au o singură înfrângere în precedentele 7 întâlniri, 16 puncte acumulate). Pentru Metalurgistul urmează după dispute dificile în fața fanilor, peste o săptămână fiind confruntarea cu „alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri.

*CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 6, 19 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 24 de puncte), sâmbătă, ora 14.00.

Cu spatele la zid și sub presiune se prezintă liderul după eșecul de pe „Cetate” cu Poli Timișoara, după o prestație dezamăgitoare. Vin la rând două deplasări de foc, la Ghiroda și Giarmata Vii, respectiv la Cugir, cu combatante care vizează calificarea în „careul de ași”. Unirea Alba Iulia este singura echipă din serie cu maximum de puncte pe terenuri străine (4 victorii), bănățenii având de asemenea doar partide câștigate pe „Emilian Pavel”, cu celelalte 4 combatante din Alba!

