Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba | Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”
Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba. Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”, în ediția 2025/2026
S-a stabilit țintarul turului în Seria 7 din Liga 3, în runda inaugurală, programată în 30 august, consemânându-se, pe „Cetate”, un derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir.
Citește și: Liga 3, runda inaugurală: Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! La Șugag vine Poli Timișoara, CIL Blaj – acasă cu Sântana, CSU Alba Iulia – deplasare la Șag
Nou promovata Hidro Mecanica Șugag are parte de un meci de foc acasă cu Știința Poli Timișoara, la debutul pe a treia scenă fotbalistică. CIL Blaj va evolua în fața fanilor cu Unirea Sântana, iar CSU Alba Iulia se va deplasa la Timișul Șag. Celelalte întâlniri sunt Progresul Pecica – Viitorul Arad, Unirea DMO – CSC Ghiroda și Giarmata Vii.
În etapele 5, 7 și 9 sunt pevăzute câte două derby-uri „de Alba”.
Dar iată programul conjudețenelor: *etapa 2 (6 septembrie): CSU Alba Iulia – CIL Blaj, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO, Ghiroda și Giarmata Vii – Hidro Mecanica Șugag, Progresul Pecica – CSM Unirea Alba Iulia;
*etapa 3 (13 septembrie): CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad, Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir, CIL Blaj – Poli Timișoara, Unirea Sântana – CSU Alba Iulia;
*etapa 4 (20 septembrie): Viitorul Arad – CSU Alba Iulia, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj, Metalurgistul Cugir – Timișul Șag, Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO;
*etapa 5 (27 septembrie): Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia – Poli Timișoara;
*etapa 6 (4 octombrie): CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana, Progresul Pecica – CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag, Unirea DMO – Hidro Mecanica Șugag;
*etapa 7 (11 octombrie): Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir;
*etapa 8 (18 octombrie): Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, Progresul Pecica – CSU Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, Unirea DMO – CIL Blaj, Hidro Mecanica Șugag – Timișul Șag;
*etapa 9 (25 octombrie): CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag, CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir;
*etapa 10 (1 noiembrie): Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, Unirea DMO – CSU Alba Iulia, Hidro Mecanica Șugag – Unirea Sântana;
*etapa 11 (8 noiembrie): CIL Blaj – Viitorul Arad, CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica.
