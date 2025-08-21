Liga 3, Seria 7, programul turului pentru cele 5 echipe din Alba. Vezi când se dispută derby-urile „de Alba”, în ediția 2025/2026

S-a stabilit țintarul turului în Seria 7 din Liga 3, în runda inaugurală, programată în 30 august, consemânându-se, pe „Cetate”, un derby „de Alba”, între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir.

Nou promovata Hidro Mecanica Șugag are parte de un meci de foc acasă cu Știința Poli Timișoara, la debutul pe a treia scenă fotbalistică. CIL Blaj va evolua în fața fanilor cu Unirea Sântana, iar CSU Alba Iulia se va deplasa la Timișul Șag. Celelalte întâlniri sunt Progresul Pecica – Viitorul Arad, Unirea DMO – CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

În etapele 5, 7 și 9 sunt pevăzute câte două derby-uri „de Alba”.

Dar iată programul conjudețenelor: *etapa 2 (6 septembrie): CSU Alba Iulia – CIL Blaj, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO, Ghiroda și Giarmata Vii – Hidro Mecanica Șugag, Progresul Pecica – CSM Unirea Alba Iulia;

*etapa 3 (13 septembrie): CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad, Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir, CIL Blaj – Poli Timișoara, Unirea Sântana – CSU Alba Iulia;

*etapa 4 (20 septembrie): Viitorul Arad – CSU Alba Iulia, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj, Metalurgistul Cugir – Timișul Șag, Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO;

*etapa 5 (27 septembrie): Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia – Poli Timișoara;

*etapa 6 (4 octombrie): CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSU Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana, Progresul Pecica – CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia – Timișul Șag, Unirea DMO – Hidro Mecanica Șugag;

*etapa 7 (11 octombrie): Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir;

*etapa 8 (18 octombrie): Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, Progresul Pecica – CSU Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, Unirea DMO – CIL Blaj, Hidro Mecanica Șugag – Timișul Șag;

*etapa 9 (25 octombrie): CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag, CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir;

*etapa 10 (1 noiembrie): Viitorul Arad – Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, Unirea DMO – CSU Alba Iulia, Hidro Mecanica Șugag – Unirea Sântana;

*etapa 11 (8 noiembrie): CIL Blaj – Viitorul Arad, CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Progresul Pecica.

