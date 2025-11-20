Liga 3, Seria 7: liderul CSM Unirea Alba Iulia, derby la Arad | Derby „de Alba” la Cugir, CSU Alba Iulia, confruntare cu Sântana, CIL Blaj – joc extern cu Poli Timișoara
Liga 3, Seria 7: liderul CSM Unirea Alba Iulia, derby la Arad | Derby „de Alba” la Cugir, CSU Alba Iulia, confruntare cu Sântana, CIL Blaj – joc extern cu Poli Timișoara, în etapa a 14-a
Etapa a 14-a (a treia a returului) din Seria 7 a Ligii 3 aduce un derby extern pentru liderul CSM Unirea, la Arad, un duel între conjudețene la Cugir, o confruntare pe „Pielarul” pentru CSU Alba Iulia (toate cele 3 jocuri sunt vineri) și o deplasare la Timișoara pentru CIL Blaj (confruntare programată sâmbătă).
Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0), în derby „de Alba” | Victorie importantă pentru echipa din „Mica Romă”
*Viitorul Arad (locul 3, 28 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 31 puncte), vineri, ora 14.00, la Sânicolau Mic (în tur, 0-2).
Confruntare dificilă pentru „alb-negri”, un derby al rundei din toate punctele de vedere, adversarele situându-se pe podium. Viitorul, revelația primei părți a campionatului, are cu 3 puncte mai puțin decât CSM Unirea Alba Iulia și este o formație în formă. Echipa patronată de Giovanni Catanzariti are 4 victorii consecutive și o serie de 7 jocuri în care a cumulat 19 puncte (o singură remiză). Pentru vizitatori urmează un test împotriva unui adversar extrem de periculos, ce are „stranieri” interesanți precum Afedzi, Larosa, Abdul sau Colulibally. Practic este un duel în care punctele au o miză dublă, în perspectiva calificării în play-off, la fel ca în precedentele două deplasări, la Ghiroda și Giarmata Vii, respectiv Cugir. Interesant este și alt aspect, singura înfrângere externă a Viitorului s-a produs pe „Cetate” (0-2), arădenii având 16 puncte strânse pe terenuri străine (la fel ca albaiulienii).
*Metalurgistul Cugir (locul 4, 25 puncte) – Hidro Mecanica Șugag (locul 12, două puncte), vineri, ora 14.00, Arena „CSO” (în tur, 5-0).
Un derby „de Alba” disproporționat, între combatante care vin după rezultate pozitive. „Roș-albaștrii” au câștigat la Hațeg, iar „lanterna roșie” a remizat acasă cu Ghiroda și Giarmata Vii, pentru al doilea punct al sezonului, după 11 înfrângeri, bănățenii schimbând antrenorul (Călin Cojocaru, substituit de Iulian Muntean)!
*CS Universitar Alba Iulia (locul 9, 13 puncte) – Unirea Sântana (locul 5, 25 puncte), vineri, ora 14.00, „Pielarul” Sebeș (în tur, 0-3).
Nou-promovata arădeană a pierdut acasă cu Viitorul Arad, după 4 victorii fără gol încasat, și are parte de un examen extern cu o echipă care a înregistrat două insuccese la rând. Este primul din cele două jocuri interne pentru universitari (urmează confruntarea cu Viitorul Arad), aceștia căutând reabilitarea.
*Știința Poli Timișoara (locul 2, 31 puncte) – CIL Blaj (locul 8, 13 puncte), sâmbătă, ora 14,00, „Electrica” (în tur, 1-2).„Alb-violeții” au 5 întâlniri succesive adjudecate (9 victorii din 10 meciuri), sunt la egalitate cu prima clasată și vizează revanșa împotriva echipei din „Mica Romă”, CIL Blaj producându-i primul eșec stagional, în urmă cu două luni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul European IMAF
Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul European IMAF desfășurat la Târgu Jiu Reprezentanții cluburilor CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia au obținut rezultate excelente la Campionatul European de Karate IMAF. Citește și: FOTO: Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și […]
Turcia – România, în barajul semifinal pentru Campionatul Mondial, din 26 martie 2026! În finală, pentru „tricolori”, Slovacia sau Kosovo
România va întâlni reprezentativa Turciei, în meciul de baraj pentru Campionatul Mondial, meci în deplasare, în 26 martie 2026, la Istanbul Un meci infernal pentru România, la Istanbul, în 26 martie, la barajul semifinal pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. „Tricolorii” vor juca tot în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, în cazul calificării […]
Volei Alba Blaj – CSM Constanța, sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena | Repetiție înaintea debutului, în Italia, în Liga Campionilor
Volei Alba Blaj – CSM Constanța, sâmbătă, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, în Divizia A1 | Repetiție înaintea debutului, în Italia, în Liga Campionilor Campioana Volei Alba Blaj (locul întâi, 15 puncte, cu un meci mai mult) are reprezentație internă, în „Alba Blaj” Arena, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18.00, cu CSM Constanța […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...