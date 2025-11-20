Liga 3, Seria 7: liderul CSM Unirea Alba Iulia, derby la Arad | Derby „de Alba” la Cugir, CSU Alba Iulia, confruntare cu Sântana, CIL Blaj – joc extern cu Poli Timișoara, în etapa a 14-a

Etapa a 14-a (a treia a returului) din Seria 7 a Ligii 3 aduce un derby extern pentru liderul CSM Unirea, la Arad, un duel între conjudețene la Cugir, o confruntare pe „Pielarul” pentru CSU Alba Iulia (toate cele 3 jocuri sunt vineri) și o deplasare la Timișoara pentru CIL Blaj (confruntare programată sâmbătă).

*Viitorul Arad (locul 3, 28 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 31 puncte), vineri, ora 14.00, la Sânicolau Mic (în tur, 0-2).

Confruntare dificilă pentru „alb-negri”, un derby al rundei din toate punctele de vedere, adversarele situându-se pe podium. Viitorul, revelația primei părți a campionatului, are cu 3 puncte mai puțin decât CSM Unirea Alba Iulia și este o formație în formă. Echipa patronată de Giovanni Catanzariti are 4 victorii consecutive și o serie de 7 jocuri în care a cumulat 19 puncte (o singură remiză). Pentru vizitatori urmează un test împotriva unui adversar extrem de periculos, ce are „stranieri” interesanți precum Afedzi, Larosa, Abdul sau Colulibally. Practic este un duel în care punctele au o miză dublă, în perspectiva calificării în play-off, la fel ca în precedentele două deplasări, la Ghiroda și Giarmata Vii, respectiv Cugir. Interesant este și alt aspect, singura înfrângere externă a Viitorului s-a produs pe „Cetate” (0-2), arădenii având 16 puncte strânse pe terenuri străine (la fel ca albaiulienii).

*Metalurgistul Cugir (locul 4, 25 puncte) – Hidro Mecanica Șugag (locul 12, două puncte), vineri, ora 14.00, Arena „CSO” (în tur, 5-0).

Un derby „de Alba” disproporționat, între combatante care vin după rezultate pozitive. „Roș-albaștrii” au câștigat la Hațeg, iar „lanterna roșie” a remizat acasă cu Ghiroda și Giarmata Vii, pentru al doilea punct al sezonului, după 11 înfrângeri, bănățenii schimbând antrenorul (Călin Cojocaru, substituit de Iulian Muntean)!

*CS Universitar Alba Iulia (locul 9, 13 puncte) – Unirea Sântana (locul 5, 25 puncte), vineri, ora 14.00, „Pielarul” Sebeș (în tur, 0-3).

Nou-promovata arădeană a pierdut acasă cu Viitorul Arad, după 4 victorii fără gol încasat, și are parte de un examen extern cu o echipă care a înregistrat două insuccese la rând. Este primul din cele două jocuri interne pentru universitari (urmează confruntarea cu Viitorul Arad), aceștia căutând reabilitarea.

*Știința Poli Timișoara (locul 2, 31 puncte) – CIL Blaj (locul 8, 13 puncte), sâmbătă, ora 14,00, „Electrica” (în tur, 1-2).„Alb-violeții” au 5 întâlniri succesive adjudecate (9 victorii din 10 meciuri), sunt la egalitate cu prima clasată și vizează revanșa împotriva echipei din „Mica Romă”, CIL Blaj producându-i primul eșec stagional, în urmă cu două luni.

