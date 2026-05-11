ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoană a suferit leziuni corporale / TRAFIC îngreunat

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților

Un accident rutier a avut loc astăzi, 11 mai 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în mun Alba Iulia, Calea Motilor, în fața serviciului SAJ.

În accident sunt 3 auto implicate, fără persoane incarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza producerii unui eveniment rutier în care ar fi implicate trei autovehicule.

Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii rutieri intervin la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

