Liga 3, Seria 7, etapa a șasea: Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, partide interne. Deplasări pentru CSU Alba Iulia, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag în eșalonul terț

După disputele din runda intermediară, în weekend urmează o nouă etapă în Seria 7, dintre conjudețene evoluând pe teren propriu Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, primele două clasate în ierarhie. Aflate în partea inferioară a ierarhiei, CSU Alba Iulia, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag vor evolua în deplasare.

În weekend sunt confruntările Metalurgistul Cugir – Unirea Sântana (locul 5, 9 puncte), Progresul Pecica (locul 7, 7 puncte) – CIL Blaj (locul 9, 3 puncte), Unirea Alba Iulia (locul 2, 12 puncte) – Timișul Șag (locul 10, 3 puncte) – toate vineri,26 septembrie, la ora 17.00 și Unirea DMO – Hidromecanica Șugag, duelul ultimelor clasate, cu un singur punct (sâmbătă, ora 17.00).

Metalurgistul Cugir, lider cu maximum de puncte întâlnește în fața fanilor pe Unirea Sântana, echipă care a suferit două eșecuri consecutive, după ce a început stagiunea cu 3 partide adjudecate.

CSM Unirea Alba Iulia, cu 3 puncte în spatele „roș-albaștrilor”, are a treia săptămână la rând meci pe teren propriu. „Alb-negrii” au 4 partide consecutive adjudecate și întâlnesc Timișul Șag o grupare cu un singur succes și două înfrângeri la rând.

Pe CSU Alba Iulia, cu 3 jocuri pierdute la rând și fără gol marcat în jocurile externe o așteaptă o deplasare dificilă în fieful ocupantei locului 3, echipă aflată în creștere de formă.

CIL Blaj traversează o criză, a pierdut 4 din cele 5 jocuri susținute, și se deplasează Pecica, pentru o dispută cu o grupare pe val (7 puncte acumulate în ultimele 3 întâlniri).

„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag are parte sâmbătă, de un meci al suferinței, o confruntare a ultimelor două clasate, formații cu un singur punct.

