Actualitate

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România

Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât ne merge nouă? Păi dacă vă e ciudă, opriți-vă din căscat gura la toate prostiile de pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România.

O Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Sau cumpărați un Ford Puma sau, dacă aveți o firmă, cumpărați o flotă de Ford Puma. Sau cumpărați o bicicletă de la Madirom sau de la Eurosport sau de la Mechrom. Sau cumpărați electrocasnice de la De’Longhi sau de la Arctic sau de la Miele.

Sau materiale de construcții de la Knauf sau de la Bilka sau de la Teraplast. Sau mâncare de la Transavia sau de la Covalact sau de la Cris-Tim. Sau produse de îngrijire de la Farmec sau de la Fiterman sau de la Plantextract. Sau mobilă de la Simex sau de la Aramis sau de la Nord Arin. Sau îmbrăcăminte de la Pandora sau de la Braiconf sau de la Secuiana. Sau încălțăminte de la Marbelo sau de la Anna Cori sau de la Rekord.

Sau de la orice fabrici, uzine și combinate mai mari sau mai mici din România, indiferent de capitalul lor, național sau internațional, indiferent de numărul de angajați, indiferent de domeniul de activitate.

O țară este puternică dacă are o industrie puternică, fabrici, uzine și combinate. O guvernare este performantă dacă sprijină fabricile, uzinele și combinatele existente și atrage investiții industriale noi. O nație este responsabilă atunci când cumpără lucruri produse în fabricile, uzinele și combinatele de la ea din țară.

Am tot întrebat: vouă nu vă este ciudă pe Polonia, Cehia, Ungaria care, mizând pe industrializare și internaționalizare, au ajuns să cumpere întruna fabrici, uzine și combinate și să se extindă cu lanțuri de aprovizionare și canele comerciale în România?

Singura guvernare care va face schimbarea va fi cea care va industrializa și internaționaliza România. Fabrici, uzine și combinate cât vezi cu ochii.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat” la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 mai 2026

De

Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat” la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață În perioada 13-17 mai 2026, personalul profesionist al SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, împreună cu voluntarii serviciului, au organizat în colaborare cu SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Bihor, un amplu exercițiu de salvare […]

Citește mai mult

Actualitate

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 mai 2026

De

Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament Noua lege a salarizării bugetare intră în linie dreaptă, proiectul urmând să intre în curând în procedura parlamentară. România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă actul normativ nu este adoptat până la […]

Citește mai mult

Actualitate

Reacția Maiei Sandu după scandalul votului R. Moldova de la Eurovision: „Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două țări”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

19 mai 2026

De

Reacția Maiei Sandu după scandalul votului R. Moldova de la Eurovision: „Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două țări” Maia Sandu oferit o primă reacție, marți, 19 mai, despre finala Eurovision 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea și a primit 3 puncte […]

Citește mai mult