1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa

Și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, aflat la cea de-a doua ediție, un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru doi copii care își doresc să lase urme nu doar prin curajul pe care-l demonstrează zi de zi, ci și prin pașii pe care visează să-i poată face singuri.

Matei are 2 ani și jumătate. A avut parte de prima intervenție chirurgicală când era încă în burta mamei. După primul an de viață, a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și continuă să urmeze terapii costisitoare.

Mabel are 5 ani și, de asemenea, nu se poate deplasa singură, căruciorul fiind cel care îi poartă pașii prin lume în căutarea vindecării. Învârte roțile căruciorului cu aceeași forță cu care merge mai departe, zi de zi, alături de părinții ei.

„Curajoși, cu zâmbetul pe buze și cu Dumnezeu în suflet, Mabel și Matei sunt doi luptători care au nevoie de susținerea noastră.

Prin organizarea acestui eveniment, ne dorim să fim MAI aproape de Matei și Mabel și să oferim comunității oportunitatea de a contribui la susținerea terapiilor și nevoilor medicale ale celor doi copii.

În acest demers, ni s-a alăturat și Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, prin punerea la dispoziție a contului bancar destinat colectării donațiilor pentru Matei și Mabel.

Participarea la cros este condiționată de efectuarea unei donații minime de 50 de lei, în contul

RO69RNCB0003037778920001.

Ulterior, le adresăm cetățenilor rugămintea de a completa formularul disponibil AICI.

La detaliile plății, vă rugăm să menționați: „Numele dumneavoastră – MAI APROAPE DE MATEI ȘI MABEL”

Fondurile rezultate din donații vor fi împărțite în mod egal între Matei și Mabel.

Înscrierile se pot face până la data de 28 mai 2026.

Împreună, dacă ne unim forțele, putem să fim MAI aproape de Matei și Mabel!

Evenimentul se va desfășura în data de 1 Iunie 2026, în intervalul orar 10.00–12.00, în Șanțurile Cetății din municipiul Alba Iulia”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

