1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa
1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa
Și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, aflat la cea de-a doua ediție, un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru doi copii care își doresc să lase urme nu doar prin curajul pe care-l demonstrează zi de zi, ci și prin pașii pe care visează să-i poată face singuri.
Matei are 2 ani și jumătate. A avut parte de prima intervenție chirurgicală când era încă în burta mamei. După primul an de viață, a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și continuă să urmeze terapii costisitoare.
Mabel are 5 ani și, de asemenea, nu se poate deplasa singură, căruciorul fiind cel care îi poartă pașii prin lume în căutarea vindecării. Învârte roțile căruciorului cu aceeași forță cu care merge mai departe, zi de zi, alături de părinții ei.
„Curajoși, cu zâmbetul pe buze și cu Dumnezeu în suflet, Mabel și Matei sunt doi luptători care au nevoie de susținerea noastră.
Prin organizarea acestui eveniment, ne dorim să fim MAI aproape de Matei și Mabel și să oferim comunității oportunitatea de a contribui la susținerea terapiilor și nevoilor medicale ale celor doi copii.
În acest demers, ni s-a alăturat și Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, prin punerea la dispoziție a contului bancar destinat colectării donațiilor pentru Matei și Mabel.
Participarea la cros este condiționată de efectuarea unei donații minime de 50 de lei, în contul
RO69RNCB0003037778920001.
Ulterior, le adresăm cetățenilor rugămintea de a completa formularul disponibil AICI.
La detaliile plății, vă rugăm să menționați: „Numele dumneavoastră – MAI APROAPE DE MATEI ȘI MABEL”
Fondurile rezultate din donații vor fi împărțite în mod egal între Matei și Mabel.
Înscrierile se pot face până la data de 28 mai 2026.
Împreună, dacă ne unim forțele, putem să fim MAI aproape de Matei și Mabel!
Evenimentul se va desfășura în data de 1 Iunie 2026, în intervalul orar 10.00–12.00, în Șanțurile Cetății din municipiul Alba Iulia”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană
Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană A fost finalizat cu succes proiectul prin care în comuna Ciugud a fost construit un parc fotovoltaic, au anunțat, vineri, 15 mai 2026, reprezentanții […]
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a lansat, marți, 19 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor instrumente muzicale. Achiziția are loc în cadrul […]
Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge
Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, 15 mai 2026 începerea judecății într-un dosar penal ce vizează un bărbat din localitatea Țelna, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO SPECTACULOS | Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă
Deszăpezirea pe Transfăgărășan, în punctul cel mai dificil: Se acționează pe cal mai mare culoar de avalanșă Deszăpezirea de pe...
Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe locul 3 este Rusia
Economistul Radu Georgescu: România are, de departe, cea mai mare inflație din Europa. Pe locul 2 este Ucraina, iar pe...
Știrea Zilei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun...
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii Spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest...
Curier Județean
FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană
Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care...
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale...
Politică Administrație
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și...
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...