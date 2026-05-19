Curier Județean

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge

Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, 15 mai 2026 începerea judecății într-un dosar penal ce vizează un bărbat din localitatea Țelna, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Decizia a fost pronunțată în cadrul procedurii de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în timpul urmăririi penale.

Potrivit documentelor aflate la dosar, inculpatul ar fi fost surprins în data de 8 august 2025, în jurul orei 16:25, conducând un motociclu marca CF Moto pe drumul comunal DC 70, în localitatea Țelna. Polițiștii au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan, fiind condus ulterior la recoltarea de probe biologice.

Analizele toxicologice efectuate de Institutul de Medicină Legală au indicat valori ridicate ale alcoolemiei. Prima probă de sânge, recoltată la ora 17:15, a evidențiat o concentrație de 1,32 g/l alcool pur în sânge, iar cea de-a doua probă, recoltată o oră mai târziu, a indicat o valoare de 1,15 g/l alcool pur în sânge, mult peste limita legală permisă pentru conducerea unui vehicul.

Anchetatorii au susținut acuzațiile prin mai multe mijloace de probă, printre care procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarațiile suspectului și ale inculpatului, procese-verbale întocmite de polițiști, buletinele de analiză toxicologică, documentele privind recoltarea probelor biologice și rezultatul testării cu aparatul etilotest Drager.

În cadrul procedurii de cameră preliminară, judecătorul a analizat legalitatea întregii anchete și a concluzionat că organele de urmărire penală au respectat dispozițiile Codului de procedură penală. Instanța a constatat că rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria competentă îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și că probele au fost administrate în mod legal și loial.

De asemenea, judecătorul a reținut că inculpatului i-au fost aduse la cunoștință drepturile procesuale și obligațiile pe parcursul anchetei, iar în cauză nu au fost formulate cereri sau excepții privind eventuale neregularități ale urmăririi penale.

În consecință, instanța a dispus începerea judecății propriu-zise. Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe este pedepsită de Codul penal cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, atunci când alcoolemia depășește limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

sursa: ReJust

foro: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 minute

în

19 mai 2026

De

Parc fotovoltaic cu o capacitate de 0,2 MW finalizat într-o comună din Alba: A fost edificat pe dealul pe care cu ani în urmă a fost construită și o microcentrală eolioană A fost finalizat cu succes proiectul prin care în comuna Ciugud a fost construit un parc fotovoltaic, au anunțat, vineri, 15 mai 2026, reprezentanții […]

Citește mai mult

Curier Județean

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

19 mai 2026

De

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia își deschide porțile către o nouă generație de… sunete: Achiziție de instrumente muzicale Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a lansat, marți, 19 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor instrumente muzicale. Achiziția are loc în cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 mai 2026

De

1 Iunie 2026 | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, organizat de IPJ Alba, la a doua ediție: Cum poți dona pentru a participa Și în acest an, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba organizează Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, aflat la cea de-a doua […]

Citește mai mult