Șofer de motocicletă trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului: A fost depistat cu peste 1,30 g/l alcool pur în sânge

Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, 15 mai 2026 începerea judecății într-un dosar penal ce vizează un bărbat din localitatea Țelna, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Decizia a fost pronunțată în cadrul procedurii de cameră preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în timpul urmăririi penale.

Potrivit documentelor aflate la dosar, inculpatul ar fi fost surprins în data de 8 august 2025, în jurul orei 16:25, conducând un motociclu marca CF Moto pe drumul comunal DC 70, în localitatea Țelna. Polițiștii au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan, fiind condus ulterior la recoltarea de probe biologice.

Analizele toxicologice efectuate de Institutul de Medicină Legală au indicat valori ridicate ale alcoolemiei. Prima probă de sânge, recoltată la ora 17:15, a evidențiat o concentrație de 1,32 g/l alcool pur în sânge, iar cea de-a doua probă, recoltată o oră mai târziu, a indicat o valoare de 1,15 g/l alcool pur în sânge, mult peste limita legală permisă pentru conducerea unui vehicul.

Anchetatorii au susținut acuzațiile prin mai multe mijloace de probă, printre care procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarațiile suspectului și ale inculpatului, procese-verbale întocmite de polițiști, buletinele de analiză toxicologică, documentele privind recoltarea probelor biologice și rezultatul testării cu aparatul etilotest Drager.

În cadrul procedurii de cameră preliminară, judecătorul a analizat legalitatea întregii anchete și a concluzionat că organele de urmărire penală au respectat dispozițiile Codului de procedură penală. Instanța a constatat că rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria competentă îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și că probele au fost administrate în mod legal și loial.

De asemenea, judecătorul a reținut că inculpatului i-au fost aduse la cunoștință drepturile procesuale și obligațiile pe parcursul anchetei, iar în cauză nu au fost formulate cereri sau excepții privind eventuale neregularități ale urmăririi penale.

În consecință, instanța a dispus începerea judecății propriu-zise. Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe este pedepsită de Codul penal cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, atunci când alcoolemia depășește limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

sursa: ReJust

foro: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI