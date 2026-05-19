FOTO | Fundașul central Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia) a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală: „Suntem alături de tine!”

Fundașul central Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia) a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală: „Suntem alături de tine!”
Tudor Vomir a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală suferită după accidentarea din partida cu SCM Zalău.
„După operație mă simt binișor. Durerile încă sunt prezente, dar pe zi ce trece totul va fi mai bine, după spusele doctorilor. Mesajul meu pentru colegi este să fie o echipă unită și să dea totul pe teren, să fie motivați 100% meci de meci, deoarece suntem foarte aproape de a ne atinge obiectivul.
Am demonstrat în acest sezon că această echipă merită să promoveze. Pentru mine urmează o perioadă lungă de recuperare, o luptă dificilă atât pe plan fizic, cât și mental, dar sper să trec cu bine peste toate și să revin alături de colegi în Liga 2”, a declarat Tudor Vomir.
Venit la CSM Unirea Alba Iulia în 2023, Tudor este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul „alb-negrilor” și unul dintre oamenii de bază ai echipei în acest sezon.
Fundașul central a bifat 23 de partide și 1877 de minute în actuala stagiune, fiind al doilea cel mai utilizat fotbalist al echipei și integralist în toate cele 5 meciuri din play-off până în momentul accidentării.
„Suntem alături de tine, Tudor! Te așteptăm cât mai repede pe teren!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia într-o postare în mediul online.
