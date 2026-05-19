Barajul iazului de decantare Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România, va fi supraînălțat pentru extinderea capacității de depozitare: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Barajul iazului de decantare Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România, va fi supraînălțat pentru extinderea capacității de depozitare: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Compania Cupru Min Abrud continuă procesul de dezvoltare a iazului de decantare Valea Șesii, printr-un nou proiect de supraînălțare a barajului de la cota 710 mdM la cota 712 mdM, investiție menită să asigure continuitatea activității miniere de la exploatarea Roșia Poieni și creșterea capacității de depozitare a sterilului minier.
Compania minieră din Munții Apuseni a solicitat acord de mediu pentru acest proiect.
Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a iazului de decantare. Proiectul reprezintă o etapă nouă în procesul de extindere a capacității iazului Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România.
Potrivit documentațiilor tehnice analizate de autoritățile de mediu, investiția urmărește menținerea parametrilor de siguranță ai acumulării și asigurarea unei rezerve suplimentare pentru depozitarea sterilului rezultat din activitatea minieră desfășurată la cariera Roșia Poieni. Lucrările includ consolidări în aval, amenajarea drumurilor tehnologice și extinderea sistemelor de transport al sterilului.
Iazul Valea Șesii, amplasat în zona localității Geamăna din județul Alba, funcționează încă din anul 1978 și deservește exploatarea minieră de cupru administrată de compania de stat Cupru Min. De-a lungul ultimelor decenii, extinderea continuă a iazului a modificat profund peisajul din zonă, satul Geamăna fiind în mare parte acoperit de depozitele de steril.
Conform informațiilor publice, investițiile anterioare de supraînălțare au avut ca obiectiv creșterea cotei barajului până la 710 mdM, ceea ce a permis majorarea semnificativă a volumului de depozitare. Noua etapă până la cota 712 mdM urmărește continuarea exploatării în condiții de siguranță și conform cerințelor tehnice și de mediu impuse pentru astfel de lucrări hidrotehnice miniere.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba
TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, dispărut din satul Livezile, în seara zilei de 18 mai, a fost găsit fără suflare în urma activităților de căutare desfășurate de oamenii legii. Bărbatul […]
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contestat la Curtea de Apel București sentința arbitrală prin care este obligată să achite peste 300 de milioane de lei constructorului italian Pizzarotti, responsabil pentru […]
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată în satul Jidoștina, din comuna Șugag. Intervenția este în desfășurare la această oră. În satul Jidoștina ( comuna Șugag) a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă? Dacă vă e, opriți-vă din căscat gura pe rețelele sociale și mergeți și cumpărați ceva fabricat în România
Dragoș Damian, Terapia Cluj: Voi nu muriți de ciudă că polonezilor, cehilor și ungurilor le merge mai bine decât nouă?...
VIDEO | Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat” la aproximativ 100 metri adâncime a fost găsit, stabilizat și evacuat la suprafață
Simulare complexă de salvare speologică în Avenul din Șesuri, din Apuseni: Un speolog „accidentat” la aproximativ 100 metri adâncime a...
Știrea Zilei
Barajul iazului de decantare Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România, va fi supraînălțat pentru extinderea capacității de depozitare: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Barajul iazului de decantare Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România, va fi supraînălțat...
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba
TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările...
Curier Județean
Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Rimetea a...
Inspectorii școlari din județul Alba, participare la programul național de formare în leadership și management educațional
Inspectorii școlari din județul Alba, participare la programul național de formare în leadership și management educațional Inspectori școlari din județul...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...