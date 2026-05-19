Barajul iazului de decantare Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România, va fi supraînălțat pentru extinderea capacității de depozitare: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect

Compania Cupru Min Abrud continuă procesul de dezvoltare a iazului de decantare Valea Șesii, printr-un nou proiect de supraînălțare a barajului de la cota 710 mdM la cota 712 mdM, investiție menită să asigure continuitatea activității miniere de la exploatarea Roșia Poieni și creșterea capacității de depozitare a sterilului minier.

Compania minieră din Munții Apuseni a solicitat acord de mediu pentru acest proiect.

Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a iazului de decantare. Proiectul reprezintă o etapă nouă în procesul de extindere a capacității iazului Valea Șesii, unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România.

Potrivit documentațiilor tehnice analizate de autoritățile de mediu, investiția urmărește menținerea parametrilor de siguranță ai acumulării și asigurarea unei rezerve suplimentare pentru depozitarea sterilului rezultat din activitatea minieră desfășurată la cariera Roșia Poieni. Lucrările includ consolidări în aval, amenajarea drumurilor tehnologice și extinderea sistemelor de transport al sterilului.

Iazul Valea Șesii, amplasat în zona localității Geamăna din județul Alba, funcționează încă din anul 1978 și deservește exploatarea minieră de cupru administrată de compania de stat Cupru Min. De-a lungul ultimelor decenii, extinderea continuă a iazului a modificat profund peisajul din zonă, satul Geamăna fiind în mare parte acoperit de depozitele de steril.

Conform informațiilor publice, investițiile anterioare de supraînălțare au avut ca obiectiv creșterea cotei barajului până la 710 mdM, ceea ce a permis majorarea semnificativă a volumului de depozitare. Noua etapă până la cota 712 mdM urmărește continuarea exploatării în condiții de siguranță și conform cerințelor tehnice și de mediu impuse pentru astfel de lucrări hidrotehnice miniere.

UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba

19 mai 2026

Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, dispărut din satul Livezile, în seara zilei de 18 mai, a fost găsit fără suflare în urma activităților de căutare desfășurate de oamenii legii.

Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti

19 mai 2026

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contestat la Curtea de Apel București sentința arbitrală prin care este obligată să achite peste 300 de milioane de lei constructorului italian Pizzarotti, responsabil pentru

Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

18 mai 2026

Prezența unui urs a fost semnalată în satul Jidoștina, din comuna Șugag. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție.

