Liga 3, Seria 7, etapa a 13-a: derby „de Alba” la Blaj ! Liderul, dispută pe „Cetate”, Metalurgistul Cugir, deplasare la Hațeg, Hidro Mecanica Șugag – test intern
Runda a 13-a a eșalonului terț propune în Seria 7 un derby „de Alba” între CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, respectiv o dispută pe „Cetate” pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia, ambele întâlniri fiind prevăzute vineri. Sâmbătă vor evolua celelalte conjudețene, Metalurgistul Cugir – deplasare la Hațeg, respectiv dispută internă pentru „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag.
*CSM Unirea Alba (locul 1, 28 de puncte) – Progresul Pecica (locul 7, 17 puncte), vineri, ora 14.00, pe „Cetate”, în tur 4-0.
Chiar dacă au probleme de efectiv (Vomir și Balaur – accidentați, V. Borcea – suspendat), „alb-negrii” sunt favoriți împotriva unei grupări pe care au învins-o net în tur. Uniriștii vin după un succes clar în deplasare, la Cugir și au în față un oponent aflat la a treia deplasare succesivă (la Cugir, 1-2 și la Arad, 0-2), combatantă ce speră să prindă play-off-ul
*CIL Blaj (locul 10, 10 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 8, 13 puncte), vineri, ora 14.00, pe „CIL Veza”, în tur 0-2.
Duel interesant în „Mica Romă” între conjudețene venite după înfrângeri. „Galben-albaștrii” vin după două înfrângeri și au un singur punct în 3 etape, iar universitarii au pierdut un joc important în economia luptei din subsol, cu Timișul Șag.
*Unirea DMO (locul 11, 7puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 5, 22 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, la Hațeg, în tur 0-4.
Cugirenii, coborâți în ierarhie în afara „careului de ași”, după eșecul drastic cu CSM Unirea Alba Iulia de pe propriul teren, vor să se revanșeze, punctele fiind extrem de importante. Au în față o nou-promovată situată pe penultima poziție a ierarhiei, cu 5 eșecuri consecutive (ultimele prestații interne fiind 1-2 cu CIL Blaj și 1-3 cu CSU Alba Iulia).
*Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 6, 22 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, în tur 2-3.
Cea mai modestă formație a eșalonului, cu 11 eșecuri consecutive (0-20 golaveraj în ultimele 4 confruntări), întâlnește o echipă care nici nu concepe să nu ia toate punctele pe Valea Sebeșului.
