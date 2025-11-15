Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie „italiană” la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag, uriașă surpriză: remiză acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 2-2, gazdele ratând și un penalty

Metalurgistul Cugir a repurtat o victorie „italiană” la Hațeg cu nou-promovata Unirea DMO, unica reușită fiind semnată de Udrea, în actul secund. Uriașă supriză realizată de „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, care a ținut în șah, acasă, pe CSC Ghiroda și Giarmata Vii, o pretendentă la play-off!

*Unirea DMO – Metalurgistul Cugir 0-1 (0-0): Udrea (69)

Vizitatorii s-au reabilitat după drasticul eșec înregistrat runda anterioară în derby „de Alba” cu CSM Unirea Alba Iulia (0-4, în fața fanilor) și au cucerit 3 puncte scontate.

„Roș-albaștrii” au dominat prima repriză, având ocazii prin Bura (transversală) și F. Pahone (șut scos de portar de sub transversală). Amfitrionii au lovit bara la un corner în actul secund, însă inevitabilul s-a produs și Udrea (69) a deschis scorul cu un șut puternic din interiorul suprafeței de pedeapsă (prima sa reușită stagională). Un gol sinonim cu o victorie prețioasă, Metalurgistul Cugir revenind în „careul de ași”. Vizitatorii au câștigat din nou pe terenuri străine, după 3 partide în care au luat un singur punct, iar hunedorenii au șase eșecuri la rând.

Metalurgistul: R. Pop – Vitinha/cpt., S. Itu, Liubashov, Kiraly (46, Teban), Udrea, Mâlnă (46, Șaucă), Suciu, P. Pahone (85, Mihăilă), P. Păcurar (80, Goronea), Bura (46, Agbomoniyi); rezerve Berța, Cunțan, Trif, Cristache. Antrenor Lucian Itu.

*Hidro Mecanica Șugag – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (1-2): M. Găldean (12), Morariu (55)/ Bud (6, 14).

Uriașă surpriză furnizată de Hidro Mecanica Șugag, „lanerna roșie” care venea după 11 înfrângeri la rând. Gazdele au realizat al doilea punct în stagiunea curentă, primul cucerit la Șugag, totodată primul punct izbutit în mandatul lui Radu Andone. Amfitrionii au reușit să egaleze prin M. Găldean (12, jucător care a punctat și la partida tur), gol care s-a intercalat în „dubla” realizată de Bud (6 și 14). Este prima reușită a „alb-verzilor” sub comanda antrenorului Radu Andone, formația de pe Valea Sebeșului având 4 partide în care nu a înscris (0-20 golaveraj), mai precis 404 minute! În minutul 39, portarul Bura-Koț a apărat un penalty executat de căpitanul gazdelor F. Budin (fază la care a fost faultat Boldor, accidentat destul de grav). Morariu (55), cu un șut de senzație, a restabilit pentru a doua oară egalitatea în această confruntare (și mijlocașul a punctat în meciul tur)! Pentru bănățeni, acest egal poata fi catalogat drept o înfrângere, în final Bucur (89) a ratat o ocazie imensă!

Hidro Mecanica: F. Șerban – Bucur, Gheorghiță, F. Budin/cpt, Poenar, Hăprianu (84, E. Codrea), Neagu (75, V. Domșa), Boldor (40, D. Pop), Morariu, Todoran, Găldean; rezerve Dreghiciu, A. Pîrv, Crețu, Stelea. Antrenor Radu Andone.

