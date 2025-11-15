Rămâi conectat

Sport

Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie „italiană” la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag, uriașă surpriză: remiză acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Liga 3, Seria 7, etapa 13: Metalurgistul Cugir, victorie „italiană” la Hațeg! Hidro Mecanica Șugag, uriașă surpriză: remiză acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 2-2, gazdele ratând și un penalty

Metalurgistul Cugir a repurtat o victorie „italiană” la Hațeg cu nou-promovata Unirea DMO, unica reușită fiind semnată de Udrea, în actul secund. Uriașă supriză realizată de „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, care a ținut în șah, acasă, pe CSC Ghiroda și Giarmata Vii, o pretendentă la play-off!

Citește și: Liga 3, Seria 7: CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, eșecuri externe, fără a înscrie, în prima etapă a returului Seriei 7

*Unirea DMO – Metalurgistul Cugir 0-1 (0-0): Udrea (69)

Vizitatorii s-au reabilitat după drasticul eșec înregistrat runda anterioară în derby „de Alba” cu CSM Unirea Alba Iulia (0-4, în fața fanilor) și au cucerit 3 puncte scontate.

„Roș-albaștrii” au dominat prima repriză, având ocazii prin Bura (transversală) și F. Pahone (șut scos de portar de sub transversală). Amfitrionii au lovit bara la un corner în actul secund, însă inevitabilul s-a produs și Udrea (69) a deschis scorul cu un șut puternic din interiorul suprafeței de pedeapsă (prima sa reușită stagională). Un gol sinonim cu o victorie prețioasă, Metalurgistul Cugir revenind în „careul de ași”. Vizitatorii au câștigat din nou pe terenuri străine, după 3 partide în care au luat un singur punct, iar hunedorenii au șase eșecuri la rând.

Metalurgistul: R. Pop – Vitinha/cpt., S. Itu, Liubashov, Kiraly (46, Teban), Udrea, Mâlnă (46, Șaucă), Suciu, P. Pahone (85, Mihăilă), P. Păcurar (80, Goronea), Bura (46, Agbomoniyi); rezerve Berța, Cunțan, Trif, Cristache. Antrenor Lucian Itu.

*Hidro Mecanica Șugag – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (1-2): M. Găldean (12), Morariu (55)/ Bud (6, 14).

Uriașă surpriză furnizată de Hidro Mecanica Șugag, „lanerna roșie” care venea după 11 înfrângeri la rând. Gazdele au realizat al doilea punct în stagiunea curentă, primul cucerit la Șugag, totodată primul punct izbutit în mandatul lui Radu Andone. Amfitrionii au reușit să egaleze prin M. Găldean (12, jucător care a punctat și la partida tur), gol care s-a intercalat în „dubla” realizată de Bud (6 și 14). Este prima reușită a „alb-verzilor” sub comanda antrenorului Radu Andone, formația de pe Valea Sebeșului având 4 partide în care nu a înscris (0-20 golaveraj), mai precis 404 minute! În minutul 39, portarul Bura-Koț a apărat un penalty executat de căpitanul gazdelor F. Budin (fază la care a fost faultat Boldor, accidentat destul de grav). Morariu (55), cu un șut de senzație, a restabilit pentru a doua oară egalitatea în această confruntare (și mijlocașul  a punctat în meciul tur)! Pentru bănățeni, acest egal poata fi catalogat drept o înfrângere, în final Bucur (89) a ratat o ocazie imensă!

Hidro Mecanica: F. Șerban – Bucur, Gheorghiță, F. Budin/cpt, Poenar, Hăprianu (84, E. Codrea), Neagu (75, V. Domșa), Boldor (40, D. Pop), Morariu, Todoran, Găldean; rezerve Dreghiciu, A. Pîrv, Crețu, Stelea. Antrenor Radu Andone.

foto: CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos… pentru lider! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu”  Oniga (Fortuna Lunca Mureșului)

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

15 noiembrie 2025

De

SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos, dintre Industria și Performanța Ighiu… pentru liderul Viitorul Sântimbru! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu”  Oniga (Fortuna Lunca Mureșului) Chiar dacă a stat, liderul Viitorul Sântimbru rămâne cu două puncte în fața Industriei Galda de Joc, care a remizat pe teren propriu […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

15 noiembrie 2025

De

CSM Unirea Alba Iulia, victorie într-o partidă de verificare, cu Viitorul Sântimbru, pe „Cetate”, scor 2-0 (2-0) A doua zi după confruntarea din Liga 3, adjudecată net, scor 6-1 cu Progresul Pecica, într-un meci amical, „alb-negrii” au învins pe „Cetate” pe Viitorul Sântimbru, liderul din SuperLiga Alba, scor 2-0 (2-0), goluri Lambru și Banyoi, Pelici […]

Citește mai mult

Sport

Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

15 noiembrie 2025

De

Bosnia – România, meci DECISIV în preliminariile pentru CM 2026. ,,Tricolorii” au nevoie de o victorie Bosnia Herțegovina – România, penultimul meci din grupa H, decisiv pentru soarta tricolorilor în preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, de la ora 21:45. România dispută la Zenica meciul decisiv care îi poate păstra șansele […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor

Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor Administrația Națională de Meteorologie a...
Actualitateacum 4 ore

Preţurile de la pompă, pe un butoi de pulbere: 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Scumpiri aproape zilnic

Preţurile de la pompă în România, pe un butoi de pulbere: 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor....

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 23 de minute

FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”

Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei....
Ştirea zileiacum 53 de minute

FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China

Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de minute

INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj

INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
Curier Județeanacum 5 ore

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise

ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 3 zile

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea