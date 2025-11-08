Liga 3, Seria 7: CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, eșecuri externe, fără a înscrie, în prima etapă a returului Seriei 7
În prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3, deplasări pentru CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag, ambele conjudețene pierzând întâlnirile
Cele două conjudețene, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag au avut parte de confruntări dificile, pierzând fără a înscrie
Citește și: Liga 3, Seria 7, Metalurgistul Cugir a întors scorul și a învins Progresul Pecica! CIL Blaj, eșec acasă cu Viitorul Arad
Știința Poli Timișoara – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (3-0): Vlaicu (4), Rotariu (18), Marincu (44), Vasluian (50), D. Popa (63), Fl. Șerban (66, autogol);
O întâlnire disproporționată în care s-a pus doar problema diferenței de scor. În cele din urmă, formația de pe Valea Sebeșului a renunțat la retragerea vehiculată după înfrângerea cu CSU Alba Iulia (0-6) și va continua aventura, încasând al doilea set la zero. „Alb-violeții” au întâlnesc „lanterna roșie”, oponent care are 11 eșecuri la rând, un singur punct (0-0 cu Poli, la Cugir, în 30 august) și este cea mai modestă formație a eșalonului (51 de goluri încasate), echipă care nu a marcat de 4 meciuri, iar 3 din ultimele 4 înfrângeri au fost cu… 0-6 (la Blaj, Sebeș și Timișoara).
*Unirea Sântana – CIl Blaj 2-0 (0-0): Muntean (80), Dinu (90+2).
Gazdele reprezintă cea mai bună formație nou promovată din Seria 7, la prima participare în eșalonul terț, și speră la o calificare în play-off. Blăjenii au cautat reabilitarea după eșecul din tur și înfrângerea din săptămâna precedentă, 0-2 acasă cu Viitorul Arad, care a pus punct unei serii de 3 partide imbatabile, dar au pierdut al doilea meci la rând împotriva unei echipe din Arad. Unirea Sântana are 4 victorii consecutive fără a primi gol.
