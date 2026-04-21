VIDEO | Mesaj peste timp, descoperit într-o comună din Alba: Ce a scris un localnic pe o scândură de podea în urmă cu aproape un secol

Mesaj peste timp, descoperit într-o comună din Alba: Ce a scris un localnic pe o scândură de podea în urmă cu aproape un secol
De multe ori, istoria nu se găsește doar în cărți prăfuite sau în arhive atent păstrate, ci chiar sub pașii noștri, ascunsă în locuri aparent banale, așteptând să fie descoperită. În Postul Paștelui, la Vințu de Jos, un localnic a făcut o astfel de descoperire, simplă în aparență, dar cât se poate de emoționantă.
Sergiu Javla, un localnic din Vințu de Jos, a descoperit, în timp ce lucra la o casă veche, o scândură de podea care ascundea pe verso un mesaj scris cu aproape un secol în urmă. Cuvintele, păstrate surprinzător de bine, spun povestea unui om obișnuit: „Moga Traian, născut în anul 1897 și am podit casa în ziua de 26 IX ’27…”.
Este un mesaj scurt, lipsit de ornamente, dar încărcat de sens. În câteva cuvinte, Moga Traian a reușit să-și lase amprenta peste timp. Nu știm cine a fost în detaliu, nu cunoaștem povestea vieții sale, dar știm că a existat, că a muncit și că, într-un moment aparent obișnuit, a simțit nevoia să lase o urmă pentru viitor.
Un gest făcut poate într-o zi ca oricare alta, are astăzi o valoare simbolică. Cuvintele scrijelite de Moga Traian sunt dovada că oamenii au dorit dintotdeauna să fie amintiți, să lase ceva în urmă, fie și doar un nume și o dată.
Descoperirea de la Vințu de Jos ne face să ne întrebăm câte alte povești sunt ascunse în casele vechi, în pereți, în podele sau în poduri? Câte nume au fost uitate, deși cândva au fost la fel de vii ca ale noastre?
Mesajul vechi descoperit de Sergiu Javla nu este doar despre o scândură, este un fragment de istorie și, de ce nu, o punte între generații, o poveste vie, a unor oameni care au iubit, au muncit și au sperat.
Este despre memorie, despre identitate și despre legătura invizibilă care ne unește cu cei de dinaintea noastră, așa cum este scris în postarea de pe pagina de Facebook ,,Vințu de Jos, Alba, România”: ,, Uneori, istoria nu stă doar în arhive, ci chiar sub pașii noștri… În perioada Postului Paștelui, vințanul nostru Sergiu Javla, a descoperit o scândură din podeaua unei case vechi din Vințu de Jos, pe spatele căreia cineva a lăsat un mesaj peste timp: „Moga Traian, născut în anul 1897 și am podit casa în ziua de 16 IX 27”.
Un gest simplu, poate făcut într-o zi obișnuită de muncă, dar care astăzi devine o mărturie emoționantă. Un om, un nume, o dată – și dorința de a rămâne, măcar printr-un rând, în amintirea celor ce vor veni.
Câte povești mai stau ascunse în casele vechi? Câte nume uitate așteaptă să fie redescoperite?
Astfel de descoperiri ne aduc mai aproape de oamenii de altădată și ne amintesc că fiecare loc are o istorie vie”.
