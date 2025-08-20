Liga 3, ediția 2025/2026: cele 5 echipe din Alba, toate în Seria 7, alături de Poli Timișoara, echipe din Timiș, Arad și Hunedoara!

Liga 3, ediția 2025/2026: cele 5 echipe din Alba au fost repartizate în Seria 7, alături de Poli Timișoara, echipe din Timiș, Arad și Hunedoara. SSU Poli Timișoara, principala adversară a Unirii Alba Iulia în lupta pentru promovare!

CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și nou-promovata Hidro Mecanica Șugag, au fost repartizate în Seria 7 în viitoarea ediție a Ligii 3. Din componența seriei mai fac parte o echipă din Hunedoara (Unirea DMO, nou-promovată) și câte 3 din Timiș (Timișul Șag, SSU Politehnica Timișoara, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) și Arad (Progresul Pecica, Viitorul Arad, Unirea Sântana).

Țintarul va fi stabilit mâine, 21 august, prin tragere la sorți, compenența seriilor din Liga 3 fiind aprobată azi, în ședință de Comitet Executiv al FRF

Va fi complicat pentru CSM Unirea Alba Iulia, care-și propune accederea în liga 2, întrucât principalul opnent va fi Politehnica Timișoara, cu un nou proiect ambițios, echipa „alb-violetă” având același deziderat!

Mai mult, în faza a doua a campionatului, împerecherea va fi cu Seria 8, din care fac parte, printre altele, Unirea Dej, SCM Zalău, Minaur Baia Mare sau CSM Sighet.,

La linia de start a Ligii 3, ediția 2025-2026, vor fi 5 echipe din județul Alba: CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag. Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă.

Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:

FAZA 1

SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2

PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI