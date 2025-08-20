Liga 3, ediția 2025/2026: cele 5 echipe din Alba, toate în Seria 7, alături de Poli Timișoara, echipe din Timiș, Arad și Hunedoara!
Liga 3, ediția 2025/2026: cele 5 echipe din Alba au fost repartizate în Seria 7, alături de Poli Timișoara, echipe din Timiș, Arad și Hunedoara. SSU Poli Timișoara, principala adversară a Unirii Alba Iulia în lupta pentru promovare!
CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și nou-promovata Hidro Mecanica Șugag, au fost repartizate în Seria 7 în viitoarea ediție a Ligii 3. Din componența seriei mai fac parte o echipă din Hunedoara (Unirea DMO, nou-promovată) și câte 3 din Timiș (Timișul Șag, SSU Politehnica Timișoara, CSC Ghiroda și Giarmata Vii) și Arad (Progresul Pecica, Viitorul Arad, Unirea Sântana).
Citește și: 21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: 5 echipe din Alba la linia de start
Țintarul va fi stabilit mâine, 21 august, prin tragere la sorți, compenența seriilor din Liga 3 fiind aprobată azi, în ședință de Comitet Executiv al FRF
Va fi complicat pentru CSM Unirea Alba Iulia, care-și propune accederea în liga 2, întrucât principalul opnent va fi Politehnica Timișoara, cu un nou proiect ambițios, echipa „alb-violetă” având același deziderat!
Mai mult, în faza a doua a campionatului, împerecherea va fi cu Seria 8, din care fac parte, printre altele, Unirea Dej, SCM Zalău, Minaur Baia Mare sau CSM Sighet.,
La linia de start a Ligii 3, ediția 2025-2026, vor fi 5 echipe din județul Alba: CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag. Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă.
Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:
FAZA 1
SEZONUL REGULAR
Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
FAZA 2
PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT
Play-off
Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
