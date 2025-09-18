Liga 3, etapa a patra, Seria 7, dispute dificile pentru conjudețene, vineri, 19 septembrie | Partide interne pentru Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia

Toate cele 5 reprezentante ale Albei în eșalonul terț vor evolua vineri, 19 septembrie, de la ora 17.00, în cadrul etapei a patra din Seria 7, meciuri pe teren propriu având Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia.

Este debutul unei perioade încărcate pentru echipele din Liga 3, întrucât săptămâna viitoare este prevăzută o rundă intermediară (marți, 23 septembrie).

*Metalurgistul Cugir – Timișul Șag (vineri, ora 17.00, Arena „CSO”). „Roș-albaștrii” au avut un start senzațional de campionat, cu maximum de puncte și victorii externe împotriva conjudețenelor CSM Unirea Alba Iulia (2-1) și Hidro Mecanica Șugag (5-0). De altfel, formația pregătită de Lucian Itu este lider, după două confruntări în care nu a primit gol. În al doilea duel stagional în fața fanilor oponent va fi Timișul Șag (locul 9, cu 3 puncte, victorie etapa anterioară, 3-0 cu Ghiroda și Giarmata Vii).

*CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO (vineri, ora 17.00, pe „Cetate”). Confruntare cu nou-promovata din Hunedoara pentru formația albaiuliană clasată pe treapta a treia a podiumului, cu 6 puncte, după două succese la rând în care nu a primit gol. „Alb-negrii”, la a doua confruntare consecutivă în fața fanilor, sunt favoriți împotriva unei combatante care în partida anterioară a cucerit primul punct în Liga 3 (1-1 acasă cu Progresul Pecica, meci în care Ionică a fost eliminat).

*Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj. Formația din „Mica Romă” a dat o adevărată lovitură în etapa precedentă când a învins acasă pe Poli Timișoara, meci în care a mizat pe doi jucători din anul 2008, formați de CSȘ Blaj, Lungar (a reușit golul egalizator, prima sa reușită în Liga 3) și Roșca (la debut). Blăjenii (locul 7, 3 puncte) au un moral excelent după adjudecarea primelor puncte din actualul campionat înaintea unei alte dispute cu o formație din Timiș (locul 5, 6 puncte), care în jocul anterior a suferit primul eșec.

*Viitorul Arad – CS Universitar Alba Iulia. A doua deplasare la rând în Arad pentru universitari, învinși la Sântana (0-3, prima înfrângere din campionat, partidă în care a văzut cartonașul roșu E. Vlad). Amfitrionii au parte de o nouă întâlnire cu o echipa din Alba, după 0-2 cu CSM Unirea Alba Iulia.

*Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag. Un duel al suferinței pe arena „Pădurice” între echipe cu un singur punct și în căutarea primei victorii stagionale. Gazdele au luat punct la Hațeg, în urmă cu o săptămână, iar nou-promovata de pe Valea Sebeșului este în suferință. Hidro Mecanica a debutat cu o uriașă surpriză (0-0 la Cugir cu Poli Timișoara), apoi au pierdut la Ghiroda (2-3) și au suferit un aspru eșec (0-5 cu Metalurgistul Cugir, la primul joc din eșalonul terț disputat la Șugag). Arădenii sunt datori fanilor după două reprezentații interne pierdute fără a înscrie (0-1 cu Viitorul Arad, 0-4 cu CSM Unirea Alba Iulia).

