Liga 3, etapa a 3-a | Un nou derby de Alba, Șugag vs. Cugir, Poli ajunge la Blaj, Unirea joacă acasă, iar CSU în deplasare

Vineri, 12 septembrie 2025, și sâmbătă, 13 septembrie 2025, se vor disputa meciurile din etapa a 3-a din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

Runda programează, sâmbătă, 13 septembrie 2025, un nou derby al județului Alba, la Șugag, între nou-promovata Hidro Mecanica și Metalurgistul Cugir. După egalul din runda inaugurală de la Cugir cu Știința Poli Timișoara, echipa din Șugag înfruntă una dintre cele două conjudețene care au strâns până acum toate punctele puse în joc.

Vineri, 12 septembrie 2025, CSM Unirea Alba Iulia va primi, pe Stadionul „Cetate”, replica formației Viitorul Arad. În runda precedentă, „alb-negrii” au obținut prima victorie din noua ediție de campionat, succes cu 4-0 în jocul extern cu Progresul Pecica. Asta după eșecul de acasă, 1-2, din startul campionatul, în derby-ul județean cu Metalurgistul Cugir. Arădenii au și ei 3 puncte înaintea acestui duel.

Tot vineri, 12 septembrie 2025, CIL Blaj va înfrunta pe teren propriu formația Știința Poli Timișoara. Blăjenii vor încerca să obțină punct sau puncte în premieră în noua ediție de campionat în fața unui adversar redutabil.

De asemenea, vineri, 12 septembrie 2025, CSU Alba Iulia va juca în deplasare cu Unirea Sântana, un duel între două echipe cu punctaj maxim după primele două etape.

Atât partidele de vineri, 12 seeptembrie 2025, cât și cea de sâmbătă, 13 septembrie 2025, vor începe la ora 17.0