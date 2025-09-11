Liga 3, etapa a 3-a | Un nou derby de Alba, Șugag vs. Cugir, Poli ajunge la Blaj, Unirea joacă acasă, iar CSU în deplasare
Liga 3, etapa a 3-a | Un nou derby de Alba, Șugag vs. Cugir, Poli ajunge la Blaj, Unirea joacă acasă, iar CSU în deplasare
Vineri, 12 septembrie 2025, și sâmbătă, 13 septembrie 2025, se vor disputa meciurile din etapa a 3-a din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.
Citește și: FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul – prima înfrângere, Blajul – niciun punct
Runda programează, sâmbătă, 13 septembrie 2025, un nou derby al județului Alba, la Șugag, între nou-promovata Hidro Mecanica și Metalurgistul Cugir. După egalul din runda inaugurală de la Cugir cu Știința Poli Timișoara, echipa din Șugag înfruntă una dintre cele două conjudețene care au strâns până acum toate punctele puse în joc.
Vineri, 12 septembrie 2025, CSM Unirea Alba Iulia va primi, pe Stadionul „Cetate”, replica formației Viitorul Arad. În runda precedentă, „alb-negrii” au obținut prima victorie din noua ediție de campionat, succes cu 4-0 în jocul extern cu Progresul Pecica. Asta după eșecul de acasă, 1-2, din startul campionatul, în derby-ul județean cu Metalurgistul Cugir. Arădenii au și ei 3 puncte înaintea acestui duel.
Tot vineri, 12 septembrie 2025, CIL Blaj va înfrunta pe teren propriu formația Știința Poli Timișoara. Blăjenii vor încerca să obțină punct sau puncte în premieră în noua ediție de campionat în fața unui adversar redutabil.
De asemenea, vineri, 12 septembrie 2025, CSU Alba Iulia va juca în deplasare cu Unirea Sântana, un duel între două echipe cu punctaj maxim după primele două etape.
Atât partidele de vineri, 12 seeptembrie 2025, cât și cea de sâmbătă, 13 septembrie 2025, vor începe la ora 17.0
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României: Ce alte echipe s-au calificat în optimi în Alba
Nicolae Linca Cergău, scor de tenis în Cupa României În faza a 2-a a Cupei României la fotbal din Alba, Nicolae Linca Cergău a reușit un scor de tenis. Citește și: FOTO | Industria Galda și CS Ocna Mureș conduc SuperLiga din Alba: Scoruri-fluviu în runda a 2-a Echipa din Cergău s-a impus cu 6-1 […]
FOTO | „Căpitanul” Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, integraliști în egalul dezamăgitor al României din Cipru
„Căpitanul” Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, integraliști în egalul României din Cipru Cei doi fotbaliști din Alba din lotul tricolor, „căpitanul” deja tradițional Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, au fost titulari și integraliști în meciul pe care naționala de fotbal a României l-a disputat, marți, 9 septembrie 2025, în fața Ciprului, la Nicosia, în preliminariile […]
FOTO | Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia: A „ferecat” buturile la Pecica
Bogdan Ștefan, debut la 18 ani în poarta Unirii Alba Iulia Tânărul portar Bogdan Ștefan a jucat în premieră într-un meci oficial la CSM Unirea Alba Iulia în partida de Liga 3 din deplasare cu Progresul Pecica. Citește și: FOTO | Prima victorie a Unirii Alba Iulia în noul campionat: Punctaj maxim pentru CSU, Șugagul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Carduri sociale 2025 | Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei: Sprijin și pentru elevii defavorizați Guvernul...
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare. Ministru: „De mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid”
Rabla 2025 | Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare Programul „Rabla” pentru anul 2025 ar putea fi...
Știrea Zilei
Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei
Administrator de firmă din Alba Iulia, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ: Prejudiciu de peste 150.000 de lei Procurorul din...
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei
Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas Ne...
Curier Județean
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții
13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții Evenimentul „Masa...
ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public
ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia Inspectoratul pentru...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...