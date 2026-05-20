20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 11 pe sensul Turda-Sebeș

Sunt restricții de circulație, miercuri, 20 mai 2026, pe Autostrada A10.

„Atenție! Se instituie restricții de circulație astăzi, 20.05.2026, în intervalul orar 08:00-16:00 pe banda I și banda de urgență a Autostrăzii A10, km 11+300, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră!”, a transmis DRDP Cluj.

Actualitate

20-23 mai 2026 | Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

acum 59 de minute

20 mai 2026

Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actulizat, miercuri, 20 mai 2026 informarea meteo de vreme severă emisă în ziua anterioară. Iată care este anunțul de ultimă oră al meteorologilor: INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 10.00 Fenomene […]

Actualitate

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă”

acum o oră

20 mai 2026

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă” Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, marţi, 19 mai 2026 că, deşi a fost unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF, pe care o consideră obligatorie şi ne-negociabilă, a ajuns la concluzia că […]

Actualitate

Avertismentul Fitch, despre perspectiva negativă a ratingului României: Continuă deteriorarea finanţelor publice din cauza deficitelor fiscale mari şi a creşterii rapide a datoriei publice

acum 3 ore

20 mai 2026

Avertismentul Fitch, despre perspectiva negativă a ratingului României: Continuă deteriorarea finanţelor publice din cauza deficitelor fiscale mari şi a creşterii rapide a datoriei publice Agenția de rating Fitch Ratings avertizează într-un raport publicat luni, 18 mai 2026, că instabilitatea politică generată de căderea Guvernului și deteriorarea indicatorilor macroeconomici amplifică riscurile la adresa planului de consolidare […]

