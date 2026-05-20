20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 11 pe sensul Turda-Sebeș

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 11 pe sensul Turda-Sebeș

Sunt restricții de circulație, miercuri, 20 mai 2026, pe Autostrada A10.

„Atenție! Se instituie restricții de circulație astăzi, 20.05.2026, în intervalul orar 08:00-16:00 pe banda I și banda de urgență a Autostrăzii A10, km 11+300, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră!”, a transmis DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

