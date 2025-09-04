Liga 3, etapa a 2-a | Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag

Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag

Vineri, 5 septembrie 2025 și sâmbătă, 6 septembrie 2025 sunt programate meciurile din etapa a 2-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

La fel ca în runda inaugurală va avea loc un derby al județului Alba. Este vorba de partida dintre CS Universitar din Alba Iulia și CIL Blaj, programată sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș.

CSU abordează meciul cu CIL-ul cu punctaj maxim, după ce a depășit cu 3-2 în deplsare în prima etapă formația Timișul Șag. CIL-ul a fost învinsă în etapa inaugurală a noului sezon cu 2-1 acasă de nou-promovata Unirea Sântana.

Tot sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Progresul Pecica, formație învinsă pe teren propriu cu 1-0 în prima etapă de Viitorul Arad. Uniriștii au cedat, 1-2, în runda primă, pe Stadionul „Cetate”, în derby-ul județean cu Metalurgistul Cugir.

De asemenea, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, nou-promovata Hidro Mecanica Șugag va juca în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, grupare cu punctaj maxim după 2-1 în deplasare, în județul Hunedoara, cu Unirea DMO. Șugagul a remizat în prima rundă, 0-0, la Cugir, cu Știința Poli Timișoara, într-un duel în care a fost gazdă.

Metalurgistul Cugir este singura echipă de Liga 3 din județul Alba care evoluează vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 17.00. „Roș-albaștrii” vor întâlni pe „Arena Cugir” pe Unirea DMO.

