Liga 3, etapa a 2-a | Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag

acum 54 de minute

Vineri, 5 septembrie 2025 și sâmbătă, 6 septembrie 2025 sunt programate meciurile din etapa a 2-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

Citește și: Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului

Apulum Agraria 2025

La fel ca în runda inaugurală va avea loc un derby al județului Alba. Este vorba de partida dintre CS Universitar din Alba Iulia și CIL Blaj, programată sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș.

CSU abordează meciul cu CIL-ul cu punctaj maxim, după ce a depășit cu 3-2 în deplsare în prima etapă formația Timișul Șag. CIL-ul a fost învinsă în etapa inaugurală a noului sezon cu 2-1 acasă de nou-promovata Unirea Sântana.

Tot sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Progresul Pecica, formație învinsă pe teren propriu cu 1-0 în prima etapă de Viitorul Arad. Uniriștii au cedat, 1-2, în runda primă, pe Stadionul „Cetate”, în derby-ul județean cu Metalurgistul Cugir.

De asemenea, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17.00, nou-promovata Hidro Mecanica Șugag va juca în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, grupare cu punctaj maxim după 2-1 în deplasare, în județul Hunedoara, cu Unirea DMO. Șugagul a remizat în prima rundă, 0-0, la Cugir, cu Știința Poli Timișoara, într-un duel în care a fost gazdă.

Metalurgistul Cugir este singura echipă de Liga 3 din județul Alba care evoluează vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 17.00. „Roș-albaștrii” vor întâlni pe „Arena Cugir” pe Unirea DMO.

