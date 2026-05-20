FOTO | Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză

Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză

Abilitățile de comunicare în limba engleză și dorința de a se implica în comunitate și de a schimba mentalități, i-au adus elevului sergent Teodor Cîmpan, din clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, o recunoaștere națională.

Din aproape 200 de elevi înscriși din întreaga țară, elevul colegiului militar a câștigat Premiul I la Concursul Național de Scriere în Limba Engleză EdVenture Ask-Think-Write Cup. Acest concurs este mai mult decât o competiție de limba engleză, provocând elevii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani să observe comunitatea din care fac parte, să își dezvolte gândirea critică și să transforme o idee într-o inițiativă.

Teodor a propus în lucrarea sa soluții pentru modernizarea infrastructurii sportive din localitatea de domiciliu, idei creative și curajoase, pe care le-a prezentat cu argumente și încredere în fața juriului, în proba finală a concursului.

„Tema concursului a fost „Cum rezolvi o problemă în comunitatea ta?” și inițial, am scris un text doar din perspectiva participării la concurs, dar când m-am calificat în semifinală, m-am simțit inspirat să creez ceva real și am trecut la pasul următor. Am realizat un site bazat pe lucrarea mea, intitulată „From grey to play” cu soluții gândite de mine pentru modernizarea infrastructurii sportive din Târgu Mureș și o petiție online, care dacă va strânge suficiente semnături, va fi transmisă către administrația locală. Acest concurs m-a inspirat să-mi duc inițiativa dincolo de concurs și acum este vorba despre o realizare concretă. Sunt de părere că domiciliul nu ar trebui să limiteze nimănui oportunitățile”, a spus Teodor.

Pregătit de doamna profesoară Ioana Lupșa, Teodor și-a demonstrat competențele lingvistice în limba engleză și cu alte ocazii. Elevul a obținut anul trecut Premiul III la secțiunea traduceri literare – limba engleză la Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi și studenți, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

