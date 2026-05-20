Actualitate

Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc”

ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care contribuie cu peste 5.000 de lei anual. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de senatori AUR și PSD, care a fost adoptat de Senat.

Reprezentanții a peste 400 de organizații afirmă la unison că legea ar încălca astfel drepturile europene și i-ar descuraja pe oameni să mai facă donații. De partea cealaltă, inițiatorii susțin că ei vor doar transparență, potrivit PRO TV.

Cei de la AUR și PSD cer să fie facută publică identitatea persoanelor care donează peste 5.000 de lei pe an. În cazul firmelor sau societăților însă, trebuie declarată orice sumă. Datele ar urma să fie raportate către ANAF și publicate online, într-un registru accesibil publicului.

Nu toți parlamentarii sunt de acord cu asta.

„Aceasta nu este transparență stimați colegi. Aceasta este o execuție prin dictat administrativ”, a explicat Simona Spătaru, senator USR.

Peste 400 de ONG-uri și fundații cer Parlamentului să respingă proiectul. Avertizează că legea poate descuraja donațiile și expune donatorii la presiuni sau campanii de intimidare, mai notează sursa citată.

„Gândiți-vă că sunt organizații care lucrează pe niște teme foarte sensibile în țara asta. Cu copii, trafic de persoane, femei abuzate… Aceste donații oricum sunt sensibile, faptul că îți apare numele acolo devin un risc și pentru ONG și pentru donator”, a spus Septimius Pârvu, Expert Forum.

Proiectul de lege urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru vot final.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Peste 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicușor Dan: Ce mai arată un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 mai 2026

De

Peste 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicușor Dan: Ce mai arată un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026 Un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026 relevă că 50% dintre români consideră că preşedintele Nicuşor Dan a acţionat pentru a diminua neînţelegerile dintre partide şi dintre liderii politici, iar 36,3% […]

Citește mai mult

Actualitate

20-23 mai 2026 | Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 mai 2026

De

Furtuni și ploi abundente în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actulizat, miercuri, 20 mai 2026 informarea meteo de vreme severă emisă în ziua anterioară. Iată care este anunțul de ultimă oră al meteorologilor: INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 10.00 Fenomene […]

Citește mai mult

Actualitate

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 mai 2026

De

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă” Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, marţi, 19 mai 2026 că, deşi a fost unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF, pe care o consideră obligatorie şi ne-negociabilă, a ajuns la concluzia că […]

Citește mai mult