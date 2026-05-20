Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc”
ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care contribuie cu peste 5.000 de lei anual. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de senatori AUR și PSD, care a fost adoptat de Senat.
Reprezentanții a peste 400 de organizații afirmă la unison că legea ar încălca astfel drepturile europene și i-ar descuraja pe oameni să mai facă donații. De partea cealaltă, inițiatorii susțin că ei vor doar transparență, potrivit PRO TV.
Cei de la AUR și PSD cer să fie facută publică identitatea persoanelor care donează peste 5.000 de lei pe an. În cazul firmelor sau societăților însă, trebuie declarată orice sumă. Datele ar urma să fie raportate către ANAF și publicate online, într-un registru accesibil publicului.
Nu toți parlamentarii sunt de acord cu asta.
„Aceasta nu este transparență stimați colegi. Aceasta este o execuție prin dictat administrativ”, a explicat Simona Spătaru, senator USR.
Peste 400 de ONG-uri și fundații cer Parlamentului să respingă proiectul. Avertizează că legea poate descuraja donațiile și expune donatorii la presiuni sau campanii de intimidare, mai notează sursa citată.
„Gândiți-vă că sunt organizații care lucrează pe niște teme foarte sensibile în țara asta. Cu copii, trafic de persoane, femei abuzate… Aceste donații oricum sunt sensibile, faptul că îți apare numele acolo devin un risc și pentru ONG și pentru donator”, a spus Septimius Pârvu, Expert Forum.
Proiectul de lege urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru vot final.
