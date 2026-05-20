Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026.

„Munca, perseverența și pasiunea pentru cunoaștere au fost răsplătite prin rezultate deosebite, care aduc cinste școlii noastre:

*Toma Todoca – Premiul II

*Baboș Alesia – Mențiune Specială

*Ianoș Darius – Mențiune

Prof. Îndrumător Bîrjac Mihaela

Suntem mândri de voi și vă felicităm pentru ambiția, seriozitatea și dorința de a performa!

Aceste rezultate demonstrează că talentul și munca susținută pot conduce spre excelență.

Felicitări elevilor, profesorului îndrumător și părinților pentru sprijinul oferit”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

