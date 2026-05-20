Curier Județean

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026. 

„Munca, perseverența și pasiunea pentru cunoaștere au fost răsplătite prin rezultate deosebite, care aduc cinste școlii noastre:

*Toma Todoca – Premiul II

*Baboș Alesia – Mențiune Specială

*Ianoș Darius – Mențiune

Prof. Îndrumător Bîrjac Mihaela

Suntem mândri de voi și vă felicităm pentru ambiția, seriozitatea și dorința de a performa!

Aceste rezultate demonstrează că talentul și munca susținută pot conduce spre excelență.

Felicitări elevilor, profesorului îndrumător și părinților pentru sprijinul oferit”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

20 mai 2026

De

Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză Abilitățile de comunicare în limba engleză și dorința de a se implica în comunitate și de a schimba mentalități, i-au adus elevului sergent Teodor Cîmpan, din clasa a XII-a la Colegiul Național Militar […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 negativ: ,,Doi pacienți cu hemoragie au nevoie de sânge”

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

20 mai 2026

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 negativ: ,,Doi pacienți cu hemoragie au nevoie de sânge” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut miercuri, 20 mai 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa 0 negativ. ,,Doi pacienți cu hemoragie au nevoie de sânge […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Peste 25 de firme și-au prezentat oferta de joburi studenților și absolvenților Universității din Alba Iulia: Târgul de Joburi UAB, la a VI-a ediție

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

20 mai 2026

De

Peste 25 de firme și-au prezentat oferta de joburi studenților și absolvenților Universității din Alba Iulia: Târgul de Joburi UAB, la a VI-a ediție Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și Inspectoratul Teritorial […]

Citește mai mult