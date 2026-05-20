Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica
Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica
O vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, a fost înșelată cu aproape 22.000 de euro, după ce a fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
În perioada 23 aprilie – 8 mai 2026, persoane necunoscute ar fi contactat-o pe femeia de 62 de ani, sub pretextul că o vor ajuta să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica, și ar fi determinat-o să efectueze mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de 21.750 de euro, către conturi bancare necunoscute.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Pavel Bartoș la Alba Iulia, despre importanța teatrului: ,,E necesar în viața tuturor”. Cunoscutul actor a discutat și despre cariera sa
Pavel Bartoș la Alba Iulia: ,,E o provocare să fii constant plăcut, dar în teatru ți se cer și alte lucruri” Pavel Bartoș se află în aceste zile la Alba Iulia, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” 2026, care are loc în oraș până în data de 22 mai. Cunoscutul actor a susținut, astăzi, […]
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei
Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei Mai mulți angajați ai STP din Alba Iulia ar urma să demisioneze din cadrul companiei de transport public din oraș. Astfel, operatorul de transport STP Alba Iulia se va confrunta cu plecări în […]
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii
Spectacol grandios de focuri de artificii la AlbaFest 2026: Ce pregătesc organizatorii Spectacolul de focuri de artificii de la AlbaFest 2026 va fi unul grandios. Cele trei zile de sărbătoare ale municipiului Alba Iulia vor culmina cu un megaspectacol de focuri de artificii (spectacol piro-muzical – efecte pirotehnice sincronizate pe fond muzical). Acesta va avea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul că îți apare numele acolo devin un risc”
Proiectul depus de AUR și PSD, care prevede publicarea donatorilor de către ONG-uri, criticat. Legea ar încălca drepturile europene: ,,Faptul...
Peste 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicușor Dan: Ce mai arată un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026
Peste 70% dintre români, nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicușor Dan: Ce mai arată un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14...
Știrea Zilei
VIDEO | Pavel Bartoș la Alba Iulia, despre importanța teatrului: ,,E necesar în viața tuturor”. Cunoscutul actor a discutat și despre cariera sa
Pavel Bartoș la Alba Iulia: ,,E o provocare să fii constant plăcut, dar în teatru ți se cer și alte...
Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica
Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute...
Curier Județean
Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026
Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia PREMIAȚI la Concursul de Chimie „Lazăr Edeleanu” – Etapa Națională 2026...
FOTO | Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în limba engleză
Elevul sergent Teodor Cîmpan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, PREMIUL I la un concurs național de scriere în...
Politică Administrație
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și o direcție clară. Aderarea la zona euro, printre dorințe
PNL și USR propun ca anul 2027 să fie ,,Anul României Europene”: Plan de țară, pentru următorii 10 ani, și...
Opinii Comentarii
20 mai 2026 | 36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului”
36 de ani de la alegerile organizate în România în „Duminica Orbului” În urmă cu 36 de ani, pe 20...
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...