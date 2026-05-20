Vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, înșelată cu aproape 22.000 de euro: A fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica

O vârstnică de 62 de ani, din Alba Iulia, a fost înșelată cu aproape 22.000 de euro, după ce a fost convinsă de persoane necunoscute să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

În perioada 23 aprilie – 8 mai 2026, persoane necunoscute ar fi contactat-o pe femeia de 62 de ani, sub pretextul că o vor ajuta să investească în acțiuni la OMV Petrom, Hidroelectrica S.A. și Nuclear Electrica, și ar fi determinat-o să efectueze mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de 21.750 de euro, către conturi bancare necunoscute.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI