Liga 3, etapa 19, Seria 7: Metalurgistul Cugir, derby extern cu Poli Timișoara | CSM Unirea Alba Iulia, deplasare la Sântana, întâlniri complicate pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia
În Liga 3, etapa 19, Seria 7: Metalurgistul Cugir, derby extern cu Poli Timișoara | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, deplasare la Sântana, întâlniri complicate pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Derby-ul celei de-a doua runde din 2026 în Seria 7 este în Banat, între Poli Timișoara și Metalurgistul Cugir, formații clasate pe podium. Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de o descindere dificilă la Sântana, iar CIL Blaj (vineri) și CSU Alba Iulia (sâmbătă) dispută primele jocuri din primăvară în fața fanilor.
Citește și: VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli
*CIL Blaj (locul 8, 19 puncte) – Unirea DMO (locul 11, 13 puncte), vineri, ora 15.00, pe „CIL Veza”, în tur 2-1.
Echipa din „Mica Romă” întâlnește ultima clasată din serie, asta după retragerea oficializată a formației Hidro Mecanica Șugag. Ambele combatante vin după eșecuri, 0-3 pe „Cetate” – gazdele, 0-1 acasă, nou-promovata la care a ajuns în iarnă Gogo Nai, ghanezul care în toamnă a evoluat în „galben-albastru”. Blăjenii, la care revine Mensah și e incert Micu-Cristea, întâlnesc echipa împotriva căreia au câștigat singurul meci extern în toamnă.
*Poli Timișoara (locul 2, 44 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 35 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Electrica”, în tur 1-2.
Fără îndoială vorbim despre capul de afiș al rundei. „Roș-albaștrii”, care vizează accederea în play-off, nu contează împotriva ocupantei locului secund pe Kiraly (suspendat) și Mâlnă (accidentat), însă sunt apți Vitinha și Șaucă. Amintirile jocului din tur îi răscolesc pe „violeții” lui Alexa, la Cugir consemnându-se ultimul eșec stagional (dublă Mâlnă, în 10 octombrie, acum 5 luni), de atunci pretendenta la promovare, cu maximum de puncte în cele 9 jocuri interne, cucerind 28 de puncte din cele 30 posibile.
*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 16 puncte) – Progresul Pecica (locul 7, 29 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Pielarul” Sebeș, în tur 1-2.
Universitarii, fără Milchiș (cumul de avertismente), au alunecat pe penultima poziție, cu 4 eșecuri consecutive (1-2 la Cugir, în debutul sezonului de primăvară) și 6 înfrângeri în ultimele 7 reprezentații. Arădenii au început anul cu o victorie surpriză (1-0 cu conjudețenii de la Sântana), au 4 jocuri adjudecate în 5 confruntări și încă mai speră la „careul de ași” dacă înving.
*Unirea Sântana (locul 5, 30 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul întâi, 46 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Unirea” (teren sintetic), în tur 0-5.
Prima clasată, cu 6 jocuri succesive adjudecate și calificată matematic în play-off, la fel ca Poli Timișoara, are dispută cu grad ridicat de risc în Arad (la gazde nu evoluează Iuga – suspendat, Susan – accidentat). Nou-promovata a surprins plăcut în această stagiune, are șanse la play-off, reduse însă după eșecul recent de la Pecica (la 5 „lungimi” de Metalurgistul și 4 de Viitorul Arad). „Alb-negrii” au oportunitatea să tranșeze ecuația calculelor pentru play-off, asta dincolo de apărarea primei poziții, un succes însemnând o mână de ajutor și pentru formația cugireană.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FRF ca reprezentat al Ligii 3!
Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FRF, ca reprezentant al Ligii 3! Alegerile din 18 martie, o formalitate pentru oficialul din eșalonul terț Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal al CSM Unirea Alba Iulia, și-a depus o nouă candidatură pentru Comitetul Executiv al FFF, la alegerile de miercuri, […]
FOTO_VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari | Meci senzațional în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj, calificare în finala Cupei României, după 3-1 cu rivala CSO Voluntari și un meci senzațional în „Alba Blaj” Arena Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Cupei României, după 3-1, în returul semifinalei, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari, o confruntare-spectacol, în care s-a distins centrul Viktoria Trcol, senzațională lângă […]
FOTO | Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley
Sportivi de la Total Sport Alba Iulia, întâlnire memorabilă în Italia cu ocnamureșeanul Bela Bartha și o altă vedetă de la Trentino Volley Săptămâna trecută, mai mulți sportivi de la Total Sport Alba Iulia au avut ocazia să îi întâlnească pe Alessandro Michieletto și pe ocnamureșeanul Bela Bartha, vedete ale formației Trentino Volley, la finalul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul...
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică
Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică Elevii olimpici de clasa a...
Știrea Zilei
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026. Anunțul Ministerului Educației
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie...
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public Primăria Alba Iulia...
Curier Județean
Reorganizarea Romsilva: Direcția Silvică va rămâne la Alba și va gestiona două județe
Reorganizarea Romsilva: Direcția Silvică va rămâne la Alba și va gestiona două județe Guvernul a aprobat în ședința de joi,...
7 -8 martie 2026 | Primul weekend de activități din cadrul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. PROGRAMUL complet
7 -8 martie 2026 | Primul weekend de activități din cadrul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. PROGRAMUL complet...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...