Liga 3, etapa 19, Seria 7: Metalurgistul Cugir, derby extern cu Poli Timișoara | CSM Unirea Alba Iulia, deplasare la Sântana, întâlniri complicate pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

În Liga 3, etapa 19, Seria 7: Metalurgistul Cugir, derby extern cu Poli Timișoara | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, deplasare la Sântana, întâlniri complicate pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia

Derby-ul celei de-a doua runde din 2026 în Seria 7 este în Banat, între Poli Timișoara și Metalurgistul Cugir, formații clasate pe podium. Liderul CSM Unirea Alba Iulia are parte de o descindere dificilă la Sântana, iar CIL Blaj (vineri) și CSU Alba Iulia (sâmbătă) dispută primele jocuri din primăvară în fața fanilor.

*CIL Blaj (locul 8, 19 puncte) – Unirea DMO (locul 11, 13 puncte), vineri, ora 15.00, pe „CIL Veza”, în tur 2-1.

Echipa din „Mica Romă” întâlnește ultima clasată din serie, asta după retragerea oficializată a formației Hidro Mecanica Șugag. Ambele combatante vin după eșecuri, 0-3 pe „Cetate” – gazdele, 0-1 acasă, nou-promovata la care a ajuns în iarnă Gogo Nai, ghanezul care în toamnă a evoluat în „galben-albastru”. Blăjenii, la care revine Mensah și e incert Micu-Cristea, întâlnesc echipa împotriva căreia au câștigat singurul meci extern în toamnă.

*Poli Timișoara (locul 2, 44 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 35 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Electrica”, în tur 1-2.

Fără îndoială vorbim despre capul de afiș al rundei. „Roș-albaștrii”, care vizează accederea în play-off, nu contează împotriva ocupantei locului secund pe Kiraly (suspendat) și Mâlnă (accidentat), însă sunt apți Vitinha și Șaucă. Amintirile jocului din tur îi răscolesc pe „violeții” lui Alexa, la Cugir consemnându-se ultimul eșec stagional (dublă Mâlnă, în 10 octombrie, acum 5 luni), de atunci pretendenta la promovare, cu maximum de puncte în cele 9 jocuri interne, cucerind 28 de puncte din cele 30 posibile.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 16 puncte) – Progresul Pecica (locul 7, 29 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Pielarul” Sebeș, în tur 1-2.

Universitarii, fără Milchiș (cumul de avertismente), au alunecat pe penultima poziție, cu 4 eșecuri consecutive (1-2 la Cugir, în debutul sezonului de primăvară) și 6 înfrângeri în ultimele 7 reprezentații. Arădenii au început anul cu o victorie surpriză (1-0 cu conjudețenii de la Sântana), au 4 jocuri adjudecate în 5 confruntări și încă mai speră la „careul de ași” dacă înving.

*Unirea Sântana (locul 5, 30 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul întâi, 46 de puncte), sâmbătă, ora 15.00, pe „Unirea” (teren sintetic), în tur 0-5.

Prima clasată, cu 6 jocuri succesive adjudecate și calificată matematic în play-off, la fel ca Poli Timișoara, are dispută cu grad ridicat de risc în Arad (la gazde nu evoluează Iuga – suspendat, Susan – accidentat). Nou-promovata a surprins plăcut în această stagiune, are șanse la play-off, reduse însă după eșecul recent de la Pecica (la 5 „lungimi” de Metalurgistul și 4 de Viitorul Arad). „Alb-negrii” au oportunitatea să tranșeze ecuația calculelor pentru play-off, asta dincolo de apărarea primei poziții, un succes însemnând o mână de ajutor și pentru formația cugireană.

