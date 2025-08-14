21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: 5 echipe din Alba la linia de start
21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: Emoții pentru cele 5 echipe din Alba
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3, programat în 30 august, Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, a căror componență va fi validată în Comitetul Executiv.
Citește și: 19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Va întâlni CSM Unirea Alba Iulia o prim-divizionară?
Evenimentul va fi transmis live, începând cu ora 12:00, pe Facebook FRF și YouTube FRF TV.
Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă. Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:
FAZA 1
SEZONUL REGULAR
Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
FAZA 2
PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT
Play-off
Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
La linia de start a Ligii 3, ediția 2025-2026, vor fi 5 echipe din județul Alba: CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag.
