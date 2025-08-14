Rămâi conectat

Sport

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: 5 echipe din Alba la linia de start

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: Emoții pentru cele 5 echipe din Alba

Până la startul unei noi ediții a Ligii 3, programat în 30 august, Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, a căror componență va fi validată în Comitetul Executiv.

Citește și: 19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Va întâlni CSM Unirea Alba Iulia o prim-divizionară?

Festivalul Roman Apulum 2025

Evenimentul va fi transmis live, începând cu ora 12:00, pe Facebook FRF și YouTube FRF TV.

Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă. Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:

FAZA 1
SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2
PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

La linia de start a Ligii 3, ediția 2025-2026, vor fi 5 echipe din județul Alba: CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia, CIL Blaj, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Va întâlni CSM Unirea Alba Iulia o prim-divizionară?

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

14 august 2025

De

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Cu cine va juca Unirea Alba Iulia? Casa Fotbalului va găzdui, marţi, 19 august 2025, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026. Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Cupei României dedicată […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

14 august 2025

De

Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză, urmând să evolueze în Seria 2 din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză. O echipă cu culorile „negru-galben-verde” ce […]

Citește mai mult

Sport

Cupa Județeană, programul optimilor de finală, meciuri în 31 august

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

14 august 2025

De

Cupa Județeană, competiție nou înființată, va debuta în  31 august, cu faza optimilor de finală Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat programul Cupei Județene, competiție organizată în premieră la finele acestei luni și rezervată echipelor din cel de-al șaselea eșalon competițional, proaspăt înființat. Citește și: Brazilianul Said Alves, transferat la CIL Blaj! Trei „stranieri” […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Ministrul de Externe: „Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor”

Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver Ministrul de Externe, Oana Țoiu,...
Actualitateacum 4 ore

Rabla auto 2025 | Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice

Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice Guvernul a analizat, joi, 14 august 2025,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod

ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă

Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru 25.08.2025-31.08.2025 și suplimentar pentru intervalul 18.08.2025-24.08.2025 Distribuție Energie Electrică...
Curier Județeanacum 3 ore

Minivacanța de Sfânta Maria, în siguranță! Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic prin județul Alba

Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic pe drumurile județului Alba. Măsura vine în contextul minivacanței de Sfânta Maria Județul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 9 ore

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica

Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români

14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea