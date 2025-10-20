Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ministrul Agriculturii: ,,Deținem supremaţia la exportul de grâu în UE”

Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ce spune Ministrul Agriculturii

România exportă grâu ieftin, însă importă făină și pâine la prețuri ridicate. Cu toate că suntem printre cei mai mari producător de grâu din Europa, anual se pierd un miliard de euro pe an pe produse de panificație aduse din alte țări.

Totuși, în acest an, România a avut o producție istorică de grâu, nu mai puțin de 13 milioane de tone.

,,În ultimii doi ani, România deţine supremaţia la exportul de grâu în UE, avem cel mai bun grâu de panificaţie”, a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Deși România produce un grâu de calitate excelentă, îl vindem la prețuri mici altor țări, pentru ca apoi să importăm pâine congelată. Anul trecut, importurile de produse de panificație au ajuns la valoarea de 1 miliard de euro. Domeniul panificației se află printre primele cinci sectoare cu cel mai mare deficit comercial, iar pâinea, prăjiturile și biscuiții au reprezentat aproximativ 70% din această sumă, potrivit Observator.

,,Pentru că noi nu avem capacitatea de a face, suntem în postura în care importăm produse scumpe cu volum mic. Este o trăsătură a poporului român, a României, încă din anii 1850. Cu cât ai mai mulţi deţinători de terenuri, cu atât ai mai puţină tehnologie”, a explicat specialistul Cezar Gheorghe, pentru sursa citată.

Importurile de pâine au crescut cu 70% în doar patru ani, iar România aduce tot mai multă făină din străinătate. Într-o brutărie din Capitală, de exemplu, pâinea casei este preparată cu făină adusă din Franța. Deși ocupăm locul al treilea în Uniunea Europeană după ponderea agriculturii în PIB, ne situăm abia pe locul al șaptelea în ceea ce privește valoarea reală a producției agricole.

Potrivit estimărilor autorităților, zilnic intră în țară aproximativ 30 de camioane încărcate cu pâine congelată.

