Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ministrul Agriculturii: ,,Deținem supremaţia la exportul de grâu în UE”
Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ce spune Ministrul Agriculturii
România exportă grâu ieftin, însă importă făină și pâine la prețuri ridicate. Cu toate că suntem printre cei mai mari producător de grâu din Europa, anual se pierd un miliard de euro pe an pe produse de panificație aduse din alte țări.
Citește și: Trei luni, fără produse importate: Ministrul Agriculturii vrea să vadă dacă supermarketurile pot funcționa doar cu alimente românești
Totuși, în acest an, România a avut o producție istorică de grâu, nu mai puțin de 13 milioane de tone.
,,În ultimii doi ani, România deţine supremaţia la exportul de grâu în UE, avem cel mai bun grâu de panificaţie”, a explicat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Deși România produce un grâu de calitate excelentă, îl vindem la prețuri mici altor țări, pentru ca apoi să importăm pâine congelată. Anul trecut, importurile de produse de panificație au ajuns la valoarea de 1 miliard de euro. Domeniul panificației se află printre primele cinci sectoare cu cel mai mare deficit comercial, iar pâinea, prăjiturile și biscuiții au reprezentat aproximativ 70% din această sumă, potrivit Observator.
,,Pentru că noi nu avem capacitatea de a face, suntem în postura în care importăm produse scumpe cu volum mic. Este o trăsătură a poporului român, a României, încă din anii 1850. Cu cât ai mai mulţi deţinători de terenuri, cu atât ai mai puţină tehnologie”, a explicat specialistul Cezar Gheorghe, pentru sursa citată.
Importurile de pâine au crescut cu 70% în doar patru ani, iar România aduce tot mai multă făină din străinătate. Într-o brutărie din Capitală, de exemplu, pâinea casei este preparată cu făină adusă din Franța. Deși ocupăm locul al treilea în Uniunea Europeană după ponderea agriculturii în PIB, ne situăm abia pe locul al șaptelea în ceea ce privește valoarea reală a producției agricole.
Potrivit estimărilor autorităților, zilnic intră în țară aproximativ 30 de camioane încărcate cu pâine congelată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
23 octombrie 2025 | Protest de amploare al polițiștilor de penitenciare din România: 2.000 de persoane se vor aduna în fața Ministerului Justiției
Protest de amploare al polițiștilor de penitenciare din România: 2.000 de persoane se vor aduna în fața Ministerului Justiției Sindicaliştii din sistemul penitenciar au declanşat, începând de luni, 20 octombrie 2025, acţiuni de protest. „Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare (SNPP), membru al Federaţiei PUBLISIND şi al Blocului Naţional Sindical, şi Federaţia Sindicatelor din Sistemul […]
Daniel David critică implicarea rectorilor în politică: ,,N-ar trebui să fie în partide politice și cu atât mai puțin în conducerea unor partide politice, dar este părerea mea”
Daniel David critică implicarea rectorilor în politică: ,,N-ar trebui să fie implicat în partide politice și cu atât mai puțin în conducere a unor partide politice, dar este părerea mea” Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David a afirmat, în timpul unui eveniment, că implicarea liderilor universitari în politică rămâne o zonă gri în România. Mai […]
Simptome neobișnuite provocate de noua variantă de Covid, numită Stratus. Medicii trag un semnal de alarmă
Simptome neobișnuite provocate de noua variantă de Covid, numită Stratus. Cum se manifestă Specialiștii din Europa sunt în alertă după ce o nouă variantă a virusului Covid-19 se manifestă prin simptome neobișnuite, absente la tulpinile anterioare. Medicii avertizează că noua formă, denumită Stratus, se manifestă prin dureri intense de dinți și maxilar. Aceștia avertizează că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ministrul Agriculturii: ,,Deținem supremaţia la exportul de grâu în UE”
Lider în producția de grâu din Europa, România importă făină și pâine la prețuri ridicate. Ce spune Ministrul Agriculturii România...
23 octombrie 2025 | Protest de amploare al polițiștilor de penitenciare din România: 2.000 de persoane se vor aduna în fața Ministerului Justiției
Protest de amploare al polițiștilor de penitenciare din România: 2.000 de persoane se vor aduna în fața Ministerului Justiției Sindicaliştii...
Știrea Zilei
Urs semnalat în comuna Jidvei, în apropierea cramei din localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populație
Urs semnalat în comuna Jidvei, în apropierea cramei din localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populație Prezența unui urs...
Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap de porc”, şeful uneia dintre cele mai mari reţele de proxenetism din Europa ultimelor decenii
Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap...
Curier Județean
VIDEO | Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre finalizare
Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre...
FOTO | Elevii clasei a IV-a E de la Școala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, mici cercetători implicați cu trup și suflet în proiectul „Orizontul local”
Elevii clasei a IV-a E de la Școala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, mici cercetători implicați cu trup și suflet în...
Politică Administrație
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Opinii Comentarii
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...