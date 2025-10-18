Trei luni, fără produse importate: Ministrul Agriculturii vrea să vadă dacă supermarketurile pot funcționa doar cu alimente românești
Provocare lansată de ministru: Vrea să vadă dacă supermarketurile pot funcționa doar cu alimente românești
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a lansat o provocare națională fără precedent, propunând eliminarea temporară a produselor agroalimentare de import din supermarketurile din România pentru o perioadă de trei luni. Această măsură ar avea rolul de a testa capacitatea producătorilor și procesatorilor români de a asigura necesarul intern de alimente și de a echilibra balanța comercială agroalimentară a țării.
Citește și: Gemul făcut în casă de bunica, TVA neîncasat. Șeful ANAF: „Intră la deficit!”
Invitat în emisiunea Agrostrategia de pe TVR 1, Florin Barbu a explicat că experimentul ar urma să fie realizat voluntar de către retaileri și ar permite evaluarea impactului asupra pieței:
„Am avut diverse acțiuni pentru a integra producătorii în lanțurile de retail, dar eu aș propune magazinelor de retail din România ca timp de trei luni să nu mai importe produse agroalimentare pe care noi le putem realiza prin procesatorii noștri. Este un experiment. Facem un studiu să vedem ce impact ar avea.”
Ministrul a precizat că acest demers ar putea fi aplicat, în special, în sectoare precum lactatele și produsele procesate din carne, unde producătorii români pot acoperi cererea internă. Florin Barbu a adăugat că, potrivit discuțiilor cu retailerii și producătorii, experimentul nu ar cauza penurie de alimente:
„Ar trebui să facem un experiment ca timp de trei luni să luăm această măsură și apoi să ne uităm în balanța comercială.”
De asemenea, șeful de la Agricultură a precizat că succesul inițiativei depinde de voința atât a retailerilor, cât și a consumatorilor, de a alege produsele românești în locul celor de import, și că intenționează să lanseze oficial această provocare în colaborare cu magazinele de retail. El a subliniat că măsura ar trebui să beneficieze de susținere largă la nivel guvernamental pentru a fi eficientă.
Sursa: Agrointeligența
