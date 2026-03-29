Liceul German Sebeș, de 10 ani continuă tradiția învățământului în limba germană la Sebeș: Activități la ceas aniversar

Liceul German Sebeș aniversează în anul 2026 un deceniu de existență și de la reluarea tradiției învățământului în limba germană la Sebeș, fiind un adevărat continuator al activității vechiului Gimnaziu Evanghelic din Sebeș.

În acești 10 ani de existență, Liceul German Sebeș s-a impus în peisajul educațional local și regional, oferind tinerilor cadrul unei formări intelectuale temeinice în limba germană pentru toate nivelele de studiu preuniversitar (învățământ antepreșcolar, învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal).

Temeinicia pregătirii elevilor Liceului German Sebeș a fost dovedită de-a lungul timpului de rezultatele obținute atât la examenele naționale, cât și la olimpiadele și concursurile școlare.

În plus, prin parteneriatele școlare încheiate, Liceul German Sebeș a oferit elevilor săi șansa dezvoltării armonioase în cadrul unor proiecte și activități extrașcolare deosebite (schimburi de experiență, excursii în țară și străinătate, vizite documentare, cluburi de lectură, istorie, șah, organizarea unor cabinete tematice în funcție de nevoile și doleanțele elevilor, organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba și Literatura Germană Maternă în anul școlar 2024/2025, organizarea Zilei Dascălului Transilvănean în anul școlar 2025/2026 etc.).

Pentru a marca această aniversare, elevii și profesorii Liceului German Sebeș vor desfășura, în cadrul programului „Școala Altfel” (30 martie-3 aprilie 2026), o serie de activități după următorul program:

Luni, 30 martie 2026 (10:00-12:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș): deschiderea sărbătorii școlii, întâlnirea cu foștii absolvenți ai liceului, urmate de un scurt moment artistic; ateliere creative cu tema „Meine Schule”;

Marți, 31 martie 2026 (Liceul German Sebeș): expoziție aniversară „Meine Schule”, ateliere de dansuri săsești;

Miercuri, 1 aprilie 2026 (Liceul German Sebeș): ateliere de gastronomie săsească; lansarea revistei „Etwas Neues. Anuarul Liceului German Sebeș”, număr 1/2026;

Joi, 2 aprilie 2026 (10:00-12:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș): spectacol aniversar „Liceul German Sebeș-de 10 ani ducem mai departe tradiția învățământului în limba germană la Sebeș”;

Vineri, 3 aprilie 2026 (08:00-12:00, Liceul German Sebeș): picnic aniversar, activități de socializare.

Prin aceste activități, elevii, profesorii, partenerii Liceului German Sebeș vor putea conștientiza rolul jucat de această unitate școlară în peisajul educațional local, județean, regional și chiar național, precum și necesitatea conservării și promovării sistemului de valori, obiceiurilor și tradițiilor specifice comunității germane a Transilvaniei, în general și a Sebeșului, în particular.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI