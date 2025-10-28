Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii. Ce s-a schimbat

Modificările la Ordonanța 52 care a nemulțumit numeroși primari au fost adoptate, luni, 27 octombrie, de către Guvern. Acest OUG limita cheltuielile administraților locale, însă primarii au acuzat Guvernul că nu mai pot face achiziții esențiale.

Conform noilor modificări adoptate, primarii vor avea din nou posibilitatea de a efectua cheltuieli pentru anumite capitole bugetare care fuseseră interzise anterior prin OUG 52. Printre excepțiile introduse se regăsesc lucrările de infrastructură, activitățile de deszăpezire, cheltuielile aferente intervențiilor în situații de urgență, precum și fondurile destinate pregătirii și implementării proiectelor finanțate prin programe naționale, fonduri externe nerambursabile, Planul Național de Redresare și Reziliență sau împrumuturi contractate de autoritățile locale.

De asemenea, vor fi permise cheltuieli pentru organizarea evenimentelor dedicate zilelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, altor sărbători publice stabilite prin lege, sărbătorilor tematice și manifestărilor de sfârșit de an.

Autoritățile și instituțiile administrației publice vor putea acoperi din buget cheltuieli pentru servicii de consultanță, studii și cercetări necesare obținerii documentațiilor specifice obiectivelor de investiții, cum ar fi autorizații, avize precum și pentru întocmirea și depunerea cererilor de finanțare aferente diferitelor apeluri de proiecte.

Modificările la OUG 52 permit și cheltuielile necesare „asigurării reprezentării și expertizelor în litigiile arbitrale și judiciare internaționale, cheltuielilor necesare asigurării expertizelor în litigiile judiciare naționale conexe acestora, cheltuielilor cu asistența juridică necesară operațiunilor de administrare a datoriei publice, cheltuielilor cu serviciile de evaluare a riscului de țară, cheltuielilor aferente prestărilor de servicii informatice în scopul administrării datoriei publice, cheltuielilor aferente serviciului datoriei publice, cheltuielilor cu bunurile și prestări servicii cu caracter funcțional realizate din bugetul Trezoreriei Statului și celor aferente plății comisioanelor prilejuite de participarea și decontarea operațiunilor Ministerului Finanțelor în Sistemul Electronic de Plăți (ReGIS, SaFIR, SENT), precum și cheltuielilor rezultate din executarea unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești sau dispuse de instanțele de judecată sau de lege în cursul procesului, cheltuielile conexe precum și cheltuielilor obligatorii stabilite prin acte normative, strict necesare desfășurării actului de justiție.”

Totodată, unitățile sanitare publice vor fi exceptate, fiind permise cheltuielile pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare, pentru serviciile medicale destinate îngrijirii pacienților, precum și pentru asigurarea hranei în penitenciare, instituții de asistență socială și unități medico-sociale. De asemenea, vor fi admise cheltuielile destinate acțiunilor și programelor de sănătate, celor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cheltuielile legate de plata și transmiterea drepturilor de pensie și asistență socială.

