Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord politic”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că președintele Nicușor Dan „a preluat medierea pe proiectul legii salarizării”. Totodată, acesta a precizat că la Comisia de Muncă din Parlament a avut loc deja prima reuniune în cadrul căreia au fost prezentate anvelopa financiară estimată de Ministerul Finanțelor, precum și principalele prevederi ale acordului politic referitor la noua lege a salarizării.

Ministrul a afirmat că a primit o scrisoare din partea lui Sorin Grindeanu privind reforma salarizării şi calendarul PNRR, deşi Guvernul prezentase deja stadiul măsurilor şi al negocierilor cu Comisia Europeană, potrivit Antena 3 CNN.

„Recunosc, este o surprindere a mea scrisoarea domnului Grindeanu. Preşedinţia şi domnul preşedinte Nicuşor Dan au preluat medierea deja a unuia dintre proiectele de lege. E vorba de legea salarizării, iar ieri (n.r. – miercuri) a avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima şedinţă de mediere în care am prezentat, exact cum am anunţat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanţelor Publici a calculat-o pentru legea salarizării şi, respectiv, am prezentat proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării, pilonii centrali.”

Pîslaru a subliniat că pe Legea salarizării s-a mers cu o propunere de acord politic către partide, cu tot sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, plecând de la proiectul care a fost lăsat de fostul ministrul al Muncii, Florin Manole, fiind adăugate şi „elemente de analiză adiţională”.

„Deci, cu toate lucrurile acestea pregătite, Ministerul Muncii este gata să susţină procesul de mediere al preşedintelui ţării şi, de altfel, avem întâlniri într-o scadenţă destul de de mare începând cu începutul săptămânii viitoare”, a punctat Dragoş Pîslaru.

