Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne netaxat
Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget din accizele mărite pe băuturi spirtoase pare să fi dat greș. Deși taxele au fost crescute de două ori în 2025, încasările statului sunt, paradoxal, mai mici. Potrivit datelor oficiale, veniturile colectate din accizele pe băuturile spirtoase au scăzut cu aproape 54 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, adică o diminuare de aproximativ 6%.
Specialiștii spun că explicația e simplă: cu cât accizele cresc, cu atât mai mulți români se orientează către băuturi fără taxe, adică produse contrafăcute sau din piața neagră.
„O acciză mai mare înseamnă un preț mai mare pentru consumatori. Ceea ce determină orientarea către produse ilicite, care, deși mai ieftine, sunt periculoase”, explică Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Conform estimărilor, între 30 și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România nu este fiscalizat, iar pierderile la buget ajung la 45–65 de milioane de euro anual.
Reprezentanții industriei atrag atenția că menținerea calendarului de noi majorări, inclusiv cea programată pentru 1 ianuarie 2026, va adânci problema. În plus, spun ei, diferențele uriașe de taxare între băuturile spirtoase, bere și vin sunt nejustificate:
„Consumatorii plătesc aproape de patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de alcool la spirtoase decât la bere și de până la 64 de ori mai mult decât la vin”. Industria cere, astfel, un cadru fiscal mai echilibrat, bazat pe conținutul real de alcool, nu pe tipul băuturii.
