Rămâi conectat

Actualitate

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne netaxat

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne netaxat

Planul ANAF de a aduce mai mulți bani la buget din accizele mărite pe băuturi spirtoase pare să fi dat greș. Deși taxele au fost crescute de două ori în 2025, încasările statului sunt, paradoxal, mai mici. Potrivit datelor oficiale, veniturile colectate din accizele pe băuturile spirtoase au scăzut cu aproape 54 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, adică o diminuare de aproximativ 6%.

Citește și: TVA, majorat de la 1 august 2025: Cu cât va crește taxa pentru fiecare categorie de produse sau servicii

Specialiștii spun că explicația e simplă: cu cât accizele cresc, cu atât mai mulți români se orientează către băuturi fără taxe, adică produse contrafăcute sau din piața neagră.

„O acciză mai mare înseamnă un preț mai mare pentru consumatori. Ceea ce determină orientarea către produse ilicite, care, deși mai ieftine, sunt periculoase”, explică Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Conform estimărilor, între 30 și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România nu este fiscalizat, iar pierderile la buget ajung la 45–65 de milioane de euro anual.

Reprezentanții industriei atrag atenția că menținerea calendarului de noi majorări, inclusiv cea programată pentru 1 ianuarie 2026, va adânci problema. În plus, spun ei, diferențele uriașe de taxare între băuturile spirtoase, bere și vin sunt nejustificate:

„Consumatorii plătesc aproape de patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de alcool la spirtoase decât la bere și de până la 64 de ori mai mult decât la vin”. Industria cere, astfel, un cadru fiscal mai echilibrat, bazat pe conținutul real de alcool, nu pe tipul băuturii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara. Peste 1,7 milioane de angajați riscă să piardă puterea de cumpărare dacă Guvernul îngheață salariul

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

27 octombrie 2025

De

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim și amenință că vor organiza proteste dacă solicitarea nu va fi respectată. Miercuri, premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor pentru a discuta acest subiect sensibil. Potrivit sindicatelor, peste 1,7 […]

Citește mai mult

Actualitate

Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

27 octombrie 2025

De

Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro România a pierdut prima luptă în procesul internațional inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group (EIG) după falimentul Euroins România. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a […]

Citește mai mult

Actualitate

Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

27 octombrie 2025

De

Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”. România ar putea deveni prima țară din lume care impune un control guvernamental plus o taxă asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor.  În cazul în care proiectul de lege referitor la auditarea cibernetică obligatorie și cu plată pentru prosumatori urmează să […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne netaxat

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din...
Actualitateacum 4 ore

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara. Peste 1,7 milioane de angajați riscă să piardă puterea de cumpărare dacă Guvernul îngheață salariul

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de ore

VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României

Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
Ştirea zileiacum 22 de ore

VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR

Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | Stații de încărcare pentru mașini electrice în fiecare localitate din Sântimbru! Continuă și modernizarea drumului DJ 107

Stații de încărcare pentru mașini electrice în fiecare localitate din Sântimbru! Continuă și modernizarea drumului DJ 107 În fiecare localitate...
Curier Județeanacum 2 ore

Bar din Ocna Mureș, amendat cu 34.000 lei: Polițiștii au consfiscat și peste 6.000 lei nefiscalizați. Ce sancțiune a dat ISU Alba

Bar din Ocna Mureș, amendat cu 34.000 lei: Polițiștii au consfiscat și peste 6.000 lei nefiscalizați. Ce sancțiune a dat...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși

După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea