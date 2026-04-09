Legea salarizării unice | Ministrul Investițiilor: Sunt inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017
Ministrul Investițiilor: Sunt inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, 9 aprilie 2026, că succesul noii legi a salarizării unice depinde de elaborarea unui proiect „bun și realist”, arătând că forma adoptată în 2017 nu a respectat aceste criterii. El a adăugat că actualul proces beneficiază și de sprijinul Băncii Mondiale.
Pîslaru a reamintit că, în 2016, Ministerul Finanţelor, condus Anca Dragu, lucra la o variantă de lege estimată la 32 de miliarde de euro, considerată fezabilă şi programată să fie implementată până în 2024. Ulterior, însă, Parlamentul a preluat iniţiativa şi a majorat impactul bugetar la 55 de miliarde de euro, potrivit News.ro.
„Atunci am atras atenţia, atât eu, cât şi Ministerul de Finanţe, că un asemenea proiect nu poate fi pus în practică”, a declarat ministrul joi.
Dragoş Pîslaru a adăugat că guvernarea instalată în 2017 a mers mai departe cu această variantă, însă implementarea s-a blocat tocmai din cauza lipsei de sustenabilitate. În plus, aplicarea diferenţiată a grilelor salariale a generat noi dezechilibre în sistem.
„Nu s-a implementat pentru că s-a constatat că nu este fezabilă implementarea, iar în momentul în care ai început să împingi familiile ocupaţionale diferenţiat, unele faţă de celelalte, ai creat inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017”, a explicat oficialul.
Ministrul a subliniat că există o diferenţă între modul în care este pregătit un proiect şi decizia politică de a-l duce până la capăt. În ceea ce priveşte noua lege aflată în lucru la Ministerul Muncii, el spune că aşteaptă forma finală, dar este optimist.
„Suntem toți foarte serioşi, iar sprijinul Băncii Mondiale este un element important. Cred că vom propune un proiect care să aducă echilibru, să reducă inechităţile şi să ofere predictibilitate în administraţia publică”, a declarat Pîslaru.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
