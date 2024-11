Laura Orian, battle pe scena de la ”Vocea României”, alături de Călin Lupea: Moment dedicat elevilor și studenților alături de care a lucrat și cântat

Laura Orian este o prezență specială la Vocea României, artista din Alba reușind în emisiunea de acum 2 săptămâni să îi cucerească pe antrenori cu vocea ei. Tudor Chirilă, Horia Brenciu și Theo Rose s-au întrecut în replici care mai de care mai pompoase, după ce cântăreața a reușit să întoarcă trei scaune.

În ediția de vineri seara, Laura va participa la primul battle sau duet cum îl numește aceasta într-o postare pe Facebook.

”Battle? Pentru mine e DUET, clar!

Întotdeauna mi-a plăcut vraja care plutește pe scenă și în public, atunci când artiștii se susțin unul pe altul și se pun în lumină, firesc și frumos. Și ia uitați ce partener minunat am! Călin Lupea!

Urmăriți-ne vineri seară la ProTV!

Guess the song!

P.S. Dedic momentul la toți elevii/studenții mei (ever), cu care am avut ocazia să lucrez și să cânt”, a scris artista pe Facebook.

Laura locuiește în Alba Iulia, acolo s-a si născut. Tatăl ei este muzicant, specializat pe vioara si bass. In contextul acesta artistic, Laura spune că s-a născut si ea. Tatăl și-a dorit pentru Laura un nivel de studiu muzical mai înalt si de aceea a înscris-o la Școală de Muzica.

A studiat pianul vreme de 12 ani, plus încă 5 ani la Conservatorul din Cluj. A cântat din studenție, a predat si pianul si canto.

Are un band cu care cântă în diferite formule, dar și solo. A fost în formația Senzor, au fost pe locul 1 in topul MTV în 2005 cu piesa Help Yourself. Au câștigat si videoclipul anului la Romanian Music Awards.

Muzica înseamnă totul pentru Laura Orian, iar îngrijirea vocii este extrem de importantă pentru ea. Sunt momente în care vocea este intens solicitată și are nevoie de protecție și îngrijire.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI