Lăsata Secului aduce tradiția în inima orașului. Alba Mall găzduiește o seară cu pricesne și bucate de post
Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Sunetul sacru al pricesnelor, mirosul îmbietor al plăcintelor proaspăt scoase din cuptoare și al bucatelor gătite cu sufletul, prieteni dragi în jur și credința în mai bine… Toate se vor împleti într-o seară specială, miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 18:00, la Alba Mall, unde are loc un eveniment dedicat tradiției și credinței românești.
Unii îi spun Lăsata Secului, alții Prinderea Postului — indiferent de nume, sărbătoarea adună comunitatea într-un moment de reflecție, bucurie și comuniune.
Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, care va transmite un cuvânt de binecuvântare special pentru această ocazie. Seara va fi îmbogățită de pricesnele cântate de Corul „Cantores Domini”, într-un moment plin de emoție și lumină.
Maicile de la Mănăstirile Hristos Pantocrator (Alba Iulia), Sfinții Apostol și Pavel (Râmeț) și Dumbrava vor aduce cu ele cele mai alese bucate de post, pregătite cu dragoste și tradiție. Nu vor lipsi plăcintele tradiționale, așa cum se cuvine unei sărbători românești autentice.
Vă invităm să luați parte la o seară românească unică, în care gastronomia se întâlnește cu muzica, bucuria cu credința, iar speranța se împletește cu lumina.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei Pentru anul 2026, 14 furnizori cu 97 de unități de asistență socială au depus cereri de finanțare, vizând sprijin pentru 2.247 de persoane și o sumă totală de aproape 20 de milioane de lei. […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică suplimentară pentru data de 18.11.2025. Suplimentar pentru data de 18.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 18/11/2025 09:00 – 18/11/2025 17:00 2. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, […]
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat
Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat Polițiștii din Abrud au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Bucium. Testarea cu etilometrul a indicat 0,44 mg/l alcool pur în aerul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică: ,,Șanse reale celor care vor să muncească”
Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică Un proiect de modificare a Legii...
Știrea Zilei
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025 Distribuție Energie Electrică România –...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...