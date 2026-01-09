„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, schimbări masive în efectiv în această pauză competițională
„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, schimbări masive în efectiv în această pauză
Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” a Seriei 7 din Liga 3, va avea parte de schimbări masive de efectiv în această pauză competițională. Pentru formația de pe Valea Sebeșului impactul cu eșalonul superior, abordat din postura de debutantă, a fost unul dezastruos.
Citește și: Hidro Mecanica Șugag – Unirea DMO 0-2 (0-2) | „Lanterna roșie” încheie anul cu nou eșec
Hidro Mecanica Șugag este cea mai modestă formație de pe a treia scenă fotbalistică, cu doar două puncte, un golaveraj rușinos (12-72) și cele mai multe goluri încasate (medie de 4,2/ meci), în cele 17 runde! Un lucru lăudabil, nu se vehiculează abandonul competițional, planurile în această iarnă fiind de întărire a lotului.
„Căutăm jucători, vedem ce aducem, că avem nevoie. Suntem în tratative și cu siguranță vor fi modificări în efectiv întrucât vrem să ne întărim”, a punctat președintele Ioan Budin.
Reunirea va fi în 19 ianuarie, sub comanda antrenorului Radu Andone, cel care l-a substituit în timpul stagiunii pe Ionuț Neag, care începuse sezonul pe banca tehnică. Sunt preconizate numeroase plecări, dar și veniri, la fel ca vara trecută, o restructurare din temelii a lotului. S-au reziliat contractele cu A. Pîrv, Buran și D. Pop, în vreme ce Stelea, Crețu și Greapcă nu s-au mai prezentat la antrenamente, fiind iarăși despărțiri certe, chiar dacă nu s-au semnat actele.
Sunt stabilite meciuri amicale cu Inter Sibiu (24 ianuarie), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (31 ianuarie), LPS Sebeș under 19 (6 februarie), CSU Alba Iulia (14 februarie) și se caută oponent pentru ultima repetiție, în 20 februarie. Hidro Mecanica Șugag va debuta în primăvară cu două deplasări, la Viitorul Arad și Timișul Șag.
