VIDEO | Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate”

Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate”
Rezultatul și prestația impresionantei Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026 au devenit sursă de inspirație pentru un nou preparat spectaculos creat de Chef Toma, cunoscut drept „Bucătarul Cetății Alba Carolina”.
Pasionat de gastronomie și artă, Toma reușește din nou să transforme emoția în gust, creând un desert aparte, construit din rafinament, sensibilitate și contraste surprinzătoare. Preparatul, realizat după apariția artistei pe scena Eurovision, combină un mousse fin de ciocolată cu un miez crocant, menit să redea prin savoare intensitatea momentului artistic oferit de Alexandra.
„Prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026 m-a inspirat să creez un desert aparte, construit din emoție, rafinament și contrast. Am fost impresionat de combinația dintre eleganța apariției sale și intensitatea melodiei, iar din această inspirație s-a născut un desert cu mousse fin de ciocolată și un miez crocant surprinzător”, spune Toma.
Pentru celebrul bucătar din Alba Iulia, arta nu are limite. Uneori se cântă, alteori se gătește. Iar fiecare emoție autentică transmisă de un artist devine o provocare creativă în laboratorul său culinar.
„Am încercat să redau prin gust ceea ce artista a transmis pe scenă prin muzică: sensibilitate, forță și un moment care rămâne în memorie”, a mai declarat acesta pentru ziarulunirea.ro.
Nu este pentru prima dată când Toma își găsește inspirația în muzică și în lumea artistică. De-a lungul timpului, el a creat deserturi speciale dedicate unor artiști consacrați precum Delia, Andra, Corina, Smiley sau Antonia, fiecare preparat având propria poveste și propria identitate.
„De fiecare dată când un artist reușește să transmită emoție autentică, simt nevoia să creez. Nu creez doar deserturi, ci încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate. Fiecare preparat are propria lui poveste, propria lui scenă și propriul lui aplauz”, mărturisește Toma.
Noul desert inspirat de Eurovision 2026 nu este doar un preparat dulce, ci o adevărată declarație artistică, în care muzica și gastronomia se întâlnesc într-o experiență unică, dedicată emoției și creativității fără limite.
