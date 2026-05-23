23 mai 2026 | Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
În comuna Rimetea a fost semnalată din nou prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 18.23.
„La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.
Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul
În primul rând, și poate cel mai important sfat, este să îți păstrezi, pe cât posibil, calmul. Da, este greu să te menții liniștit înt-o întâlnire cu un potențial vital extrem de crescut, însă trebuie să te mobilizezi, să tragi de câteva ori aer în piept și să fii cât poți de atent la comportamentul ursului.
Observă dacă animalul este agresiv, dacă este pur și simplu în trecere sau dacă mănâncă. Un alt sfat oferit de salvamontiști este următorul: indiferent de comportamentul ursului, încearcă să te retragi cu mișcări cât mai lente, cât mai ușoare și nu bruște, care ar putea fi percepute ca un semn de agresiune din partea ta.
La fel de important este să păstrezi contactul vizual cu animalul sălbatic, pentru a-i vedea mișcările, comportamentul. Evită, însă, pe cât posibil să îl privești țintă în ochi. Acest lucru poate fi interpretat de urs tot ca un semn de agresiune din partea ta.
Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.
Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate”
Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate” Rezultatul și prestația impresionantei Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026 au devenit sursă de inspirație pentru un nou preparat spectaculos creat de Chef […]
Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Ce domenii iau „grosul”
Finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026: Ce domenii iau „grosul” S-a stabilit în principiu care sunt domeniile de activitate pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2026. În ședința ordinară de joi, 28 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia va intra […]
VIDEO | Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci
Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba, PREMIUL I la Concursul Național ,,Jocurile Olimpice in imaginația copiilor”- Anul Nadia Comăneci Performanță deosebită pentru Sînziana-Maria Lupo, de la Palatul Copiilor Alba. Ea a obținut Premiul I la categoria 15-18 ani la Concursul Național „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” – Anul Nadia Comăneci. Concursul a fost organizat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de...
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu...
Știrea Zilei
23 mai 2026 | Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
VIDEO | Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să transform muzica și emoția în experiențe care pot fi văzute, simțite și gustate”
Mousse fin de ciocolată, noul desert by Chef Toma, inspirat de prestația Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. ,,Încerc să...
Curier Județean
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă Consiliul de...
Șofer de 43 de ani prins la volan cu peste 2,18 g/l alcool pur în sânge: Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia
Șofer de 43 de ani prins la volan cu peste 2,18 g/l alcool pur în sânge: Ce pedeapsă a primit...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...