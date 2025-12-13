Hidro Mecanica Șugag – Unirea DMO 0-2 (0-2) | „Lanterna roșie” încheie anul cu nou eșec

În ultima etapă din acest an, Hidro Mecanica Șugag – Unirea DMO 0-2 (0-2) | „Lanterna roșie”, un nou eșec, în duelul suferinței

Echipa de pe Valea Frumoasei a pierdut și ultimul meci din acest an, 0-2 (0-2) în fața fanilor, cu Unirea DMO, vizitatorii marcând în două rânduri în prima repriză, interval în care au irosit și un penalty (șut în bară!)

Duelul suferinței, între ultimele clasate, grupări care au debutat pe a treia scenă fotbalistică. Echipa de pe Valea Sebeșului spera să spargă gheața și să realizeze primul succes, asta împotriva unui oponnent care etapa anterioară a furnizat marea supriză, 2-1 în deplasare cu Viitorul Arad, după 8 eșecuri la rând!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI