Primăria Sebeș achiziționează încă 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și stații de încărcare: Procedură în derulare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 60 de minute

în

De

Primăria Sebeș a lansat, miercuri, 21 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție a 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și a unor stații de încărcare lentă (7 bucăți) și stații de încărcare rapidă (3 bucăți).

Achiziția are loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiul Sebeș”.

Autobuzele electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing și stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători.

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă și vor fi fără etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de călători.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 19.177.768 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 9 martie 2026.

În urma acestei achiziții administrația locală din Sebeș va avea la dispoziție 16 autobuze electrice.

Primăria Sebeș a achiziționat, în a doua parte a anului 2025, 9 autobuze electrice noi, furnizate de o firmă românească, 9 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă, precum și un sistem de e-ticketing.

În paralel, municipiul a înființat propria companie de transport public, menită să asigure serviciile de transport în comun.

Pentru ca serviciul de transport public să fie disponibil locuitorilor dintr-un areal mai mare, a fost realizată o asociere între Primăria Municipiului Sebeș și primăriile din Daia Română, Pianu și Vințu de Jos.

