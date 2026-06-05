La Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, constelație de vedete: Gicu și Sorina Grozav, alături de copiii și dascălii din școală. „Campionii s-au întors acasă”!
La Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, constelație de vedete: Gicu și Sorina Grozav, alături de copiii și dascălii din școală. „Campionii s-au întors acasă”!
La Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, directoare Daciana Mihăilă, a fost sărbătoare. Pe terenul de sport s-a regăsit, în fața unei tribune pline, vedete precum Gicu Grozav, soția sa Sorina Grozav, alături de localnicii Iulian Moldovan (jucător la FC Argeș), Virgil Lup, Marius Călușer, Florin Chirculescu sau Radu Andone.
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Totul a fost posibil grație profesorului de sport Ionuț Grozav, fratele mai mare al căpitanului Petrolului Ploiești
„Nu știu câte școli au avut pe teren un internațional al României, o componentă a echipe naționale, un jucător de SuperLigă, foști fotbaliști de performanță, profesori, părinți și elevi”, au transmis organizatorii.
Felicitări profesorilor de educație fizică și sport, 𝗜𝗢𝗡𝗨𝗧 𝗨𝗥𝗦𝗔 și 𝗜𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗕𝗢𝗭𝗢𝗚 tuturor colegilor implicați în
organizare și, în mod special, dirigintelor claselor a VIII-a — 𝗜𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗧𝗘𝗔𝗡, 𝗙𝗟𝗢𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗖 și 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗡𝗜𝗚𝗔 — care au fost sufletul acestei inițiative și au contribuit la reușita acestei zile. Dar, dintre toate imaginile zilei, una mi-a rămas în minte: Un fost elev al școlii noastre, Iulian Moldovan, astăzi jucător în Superligă, pe același teren pe care aleargă în fiecare pauză copiii noștri. Și atunci am înțeles că acesta a fost, de fapt, cel mai important câștig al zilei. Nu scorul. Nu trofeul.
Nu rezultatul. Faptul că sute de copii au putut vedea, cu ochii lor, că performanța nu este departe. Că oamenii pe care îi admirăm nu vin din altă lume. Că sunt de-ai noștri. Că au fost elevi. Că au avut profesori. Că au avut visuri. Și că uneori se întorc ACASĂ. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această zi: Invitaților noștri. Profesorilor. Părinților. Suporterilor. Și copiilor care au umplut terenul cu energie și bucurie. Campionii de ieri. Campionii de astăzi. Campionii de mâine. Ieri s-au întâlnit pe același teren”, este mesajul superb postat de cei implicați
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