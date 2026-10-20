Apel umanitar sfâșietor: La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș luptă pentru viața sa / „Mi-e teamă că omul pe care îl iubesc nu va mai fi lângă mine”
Apel umanitar sfâșietor: La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș luptă pentru viața sa / „Mi-e teamă că omul pe care îl iubesc nu va mai fi lângă mine”
La doar 38 de ani, Radu Ilyeș, din Alba Iulia, trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Radu se confruntă cu probleme medicale extrem de grave: tromboze ale venelor mezenterice, hipertensiune portală severă, varice digestive, hemoragii și anemie severă.
Medicii din România au făcut eforturi pentru a-l ajuta și au luptat alături de el, însă situația medicală a lui Radu este foarte complicată. Acum, familia speră să găsească o șansă la tratament în străinătate, acolo unde Radu poate avea acces la investigații și opțiuni terapeutice suplimentare.
În spatele acestei lupte se află Cristina, soția lui Radu, care trăiește zi de zi cu teama că omul pe care îl iubește ar putea să nu mai fie lângă ea. „Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc asemenea momente. Că voi ajunge să mă trezesc în fiecare dimineață cu teama că omul pe care îl iubesc ar putea să nu mai fie lângă mine. Omul alături de care mi-am construit viața, omul cu care am împărțit bucurii, greutăți, vise și speranțe, trece acum prin cea mai grea luptă.”
Costurile pentru tratamentul, investigațiile și deplasarea în străinătate sunt mult prea mari pentru ca această familie să le poată suporta singură. De aceea, Cristina face un apel către toți oamenii care pot întinde o mână de ajutor.
Orice donație contează. Chiar și o sumă mică, adunată împreună cu ajutorul cât mai multor oameni, poate contribui la obținerea șansei de care Radu are nevoie.
Donații se pot face astfel:
Titular cont: CRISTINA ILYES, Cont în LEI (RON) RO63BTRLRONCRT0DH4375802, Cont în EURO (EUR) RO37BTRLEURCRT0DH4375801
sau
BT Pay – donații prin numărul de telefon 0758034242.
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