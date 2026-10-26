Ştirea zilei

VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2026–2027 în Munții Șureanu! A început să ningă la sfârșit de octombrie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

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Prima zăpadă din iarna 2026–2027 în Munții Șureanu! A început să ningă la sfârșit de octombrie

A început să ningă ca în povești de luni seara în Munții Șureanu, în zona Poarta Raiului, deși este doar finalul lunii octombrie 2026. Zăpada începe să se așterne, iar stratul ar putea ajunge în curând la câțiva centimetri.

Petrecerea Divorțaților

Imaginile au fost surpinse de un cititor ziarulunirea.ro în zona Poarta Raiului și trimise pe adresa redacției.

În timp ce în mai multe zone din ţară se anunță vreme rece, la munte a venit deja iarna. Ninge la Șureanu, iar peisajele de basm ar putea începe să își facă apariția în câteva ore sau zeci de ore.

Potrivit meteorologilor, vremea urmează să se răcească considerabil în următoarea perioadă.

Dacă în anii trecuți zăpada s-a lăsat așteptată chiar și în lunile de iarnă, se pare că anul acesta anotimpul rece își intră în drepturi chiar mai devreme decât ar trebui.

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