27-28 octombrie 2026 | Ploi, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 80 km/h în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Ploi, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 80 km/h în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
România este sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu ploi de până la 30 l/mp în sudul și estul țării, precipitații mixte și depuneri de zăpadă la altitudini de peste 1.700 de metri. Vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni, iar pe crestele montane rafalele pot depăși 60–80 km/h. Informarea meteorologică este valabilă din 27 octombrie, ora 10:00, până pe 28 octombrie, ora 15:00.
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 15
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi în general de 10…30 l/mp.
Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3…5 cm.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…80 km/h pe crestele montane.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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