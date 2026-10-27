Prima vizită oficială a premierului Luca Niculescu va fi la Chișinău: Se va întâlni cu omologul său, Vasile Tofan și cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu

Prima vizită oficială a premierului Luca Niculescu va fi la Chișinău: Se va întâlni cu omologul său, Vasile Tofan și cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu

Premierul Luca Niculescu va face marți prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului, la Chișinău, unde are programate întrevederi cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Şeful Executivului va avea discuţii cu reprezentanţi ai companiilor româneşti, cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova şi va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, potrivit News.ro.

Premierul Luca Niculescu se va întâlni, la ora 10:00, cu personalul Consulatului General al României la Chişinău, iar la ora 10:45 va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

La ora 11:50, premierul va avea o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova

La ora 12:30, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care derulează proiecte de investiţii în Republica Moldova, la sediul Ambasadei României la Chişinău.

Întâmpinarea prim-ministrului României, Luca Niculescu, de către prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va avea loc la ora 14:25 Şeful Executivului va fi primit într-o ceremonie oficială de primire, cu garda de onoare, la sediul Guvernului.

Premierul Luca Niculescu va avea o întrevedere tête-à-tête cu Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova, urmată de întrevederea în plen a celor două delegaţii

La ora 15:30 cei doi vor susţine o conferinţă comună de presă.

La ora 16:15 premierul Luca Niculescu va merge în vizită, alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Staţia Electrică Chişinău / Linia Vulcăneşti-Chişinău

Şeful Executivului se va întâlni, la ora 17:00, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, iar la 18.00 cu Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova.

După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu şi omologul din Republica Moldova, Vasile Tofan, au avut o discuţie telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.

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